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Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается - РИА Новости, 23.04.2025
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07:14 23.04.2025 (обновлено: 09:46 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012875074.html
Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается
Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается - РИА Новости, 23.04.2025
Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается
Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:14:00+03:00
2025-04-23T09:46:00+03:00
владимирская область
происшествия
киржачский район
киржач
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.&quot;Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают&quot;, — написал он.Глава региона предупредил, что в среду, 23 апреля, не будут работать некоторые предприятия, зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов. Закрыли также часть дорог: Киржач — Дубки, Киржач (улица Добровольского) — деревня Илейкино, Песьяне — Аленино.Как сообщало Минобороны, накануне из-за возгорания на территории воинской части во Владимирской области началась детонация боеприпасов на складе. Предварительная причина происшествия — нарушение требований безопасности во время работы со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. По информации губернатора, пострадали четыре человека. В пункты временного размещения эвакуировали 450 человек.
https://ria.ru/20250423/psikhologi-2012864788.html
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владимирская область
киржачский район
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владимирская область, происшествия, киржачский район, киржач, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Владимирская область, Происшествия, Киржачский район, Киржач, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается

Авдеев: детонация снарядов на складах в Киржачском районе завершается

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкРежим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
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Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«

"Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают", — написал он.

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Глава региона предупредил, что в среду, 23 апреля, не будут работать некоторые предприятия, зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов. Закрыли также часть дорог: Киржач — Дубки, Киржач (улица Добровольского) — деревня Илейкино, Песьяне — Аленино.
Как сообщало Минобороны, накануне из-за возгорания на территории воинской части во Владимирской области началась детонация боеприпасов на складе. Предварительная причина происшествия — нарушение требований безопасности во время работы со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. По информации губернатора, пострадали четыре человека. В пункты временного размещения эвакуировали 450 человек.
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Владимирская областьПроисшествияКиржачский районКиржачМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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