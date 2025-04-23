https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012875074.html

Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается

Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается - РИА Новости, 23.04.2025

Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается

Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T07:14:00+03:00

2025-04-23T07:14:00+03:00

2025-04-23T09:46:00+03:00

владимирская область

происшествия

киржачский район

киржач

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают", — написал он.Глава региона предупредил, что в среду, 23 апреля, не будут работать некоторые предприятия, зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов. Закрыли также часть дорог: Киржач — Дубки, Киржач (улица Добровольского) — деревня Илейкино, Песьяне — Аленино.Как сообщало Минобороны, накануне из-за возгорания на территории воинской части во Владимирской области началась детонация боеприпасов на складе. Предварительная причина происшествия — нарушение требований безопасности во время работы со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. По информации губернатора, пострадали четыре человека. В пункты временного размещения эвакуировали 450 человек.

https://ria.ru/20250423/psikhologi-2012864788.html

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владимирская область

киржачский район

киржач

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владимирская область, происшествия, киржачский район, киржач, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области