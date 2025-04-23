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В Киржаче слышны звуки взрывов - РИА Новости, 23.04.2025
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01:35 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012863402.html
В Киржаче слышны звуки взрывов
В Киржаче слышны звуки взрывов - РИА Новости, 23.04.2025
В Киржаче слышны звуки взрывов
Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T01:35:00+03:00
2025-04-23T01:35:00+03:00
происшествия
киржач
владимирская область
киржачский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. В Киржаче слышны взрывы. На площадь в центре города стянута техника МЧС. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР вывезены порядка 450 человек.
https://ria.ru/20250423/mchs-2012859854.html
киржач
владимирская область
киржачский район
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происшествия, киржач, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржач, Владимирская область, Киржачский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржаче слышны звуки взрывов

В Киржаче слышны звуки взрывов спустя несколько часов с детонации боеприпасов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
В Киржаче слышны взрывы. На площадь в центре города стянута техника МЧС.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР вывезены порядка 450 человек.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Силы МЧС увеличили из-за возгорания боеприпасов во Владимирской области
00:20
 
ПроисшествияКиржачВладимирская областьКиржачский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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