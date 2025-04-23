https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012863402.html

В Киржаче слышны звуки взрывов

В Киржаче слышны звуки взрывов - РИА Новости, 23.04.2025

В Киржаче слышны звуки взрывов

Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:35:00+03:00

2025-04-23T01:35:00+03:00

2025-04-23T01:35:00+03:00

происшествия

киржач

владимирская область

киржачский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в воинской части во владимирской области

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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 23 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. В Киржаче слышны взрывы. На площадь в центре города стянута техника МЧС. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР вывезены порядка 450 человек.

https://ria.ru/20250423/mchs-2012859854.html

киржач

владимирская область

киржачский район

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происшествия, киржач, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области