https://ria.ru/20250423/kirgizija-2012880319.html

В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома

В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома - РИА Новости, 23.04.2025

В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома

Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом, сообщили журналистам в среду в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:52:00+03:00

2025-04-23T08:52:00+03:00

2025-04-23T09:11:00+03:00

киргизия

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БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека. "Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С.Н.В. – удовлетворить", - говорится в сообщении. По данным суда, арестованная подозревается в соучастии в совершении преступления по статье 416 уголовного кодекса Киргизии. Статья предусматривает наказание за вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной, которая, как утверждается, имеет причастность к Русскому дому - представительству Россотрудничества в республике. Источник РИА Новости сообщил, что задержанная действительно в прошлом сотрудничала с Русским домом. "Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются - никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250408/uzbekistan-2009942960.html

https://ria.ru/20240828/naemnichestvo-1969050868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире