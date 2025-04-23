В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома
В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома по подозрению в вербовке наемников
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Сотрудник полиции в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С.Н.В. – удовлетворить", - говорится в сообщении.
По данным суда, арестованная подозревается в соучастии в совершении преступления по статье 416 уголовного кодекса Киргизии. Статья предусматривает наказание за вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной, которая, как утверждается, имеет причастность к Русскому дому - представительству Россотрудничества в республике. Источник РИА Новости сообщил, что задержанная действительно в прошлом сотрудничала с Русским домом. "Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются - никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся", - уточнил собеседник агентства.
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