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В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома - РИА Новости, 23.04.2025
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08:52 23.04.2025 (обновлено: 09:11 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kirgizija-2012880319.html
В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома
В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома - РИА Новости, 23.04.2025
В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома
Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом, сообщили журналистам в среду в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:52:00+03:00
2025-04-23T09:11:00+03:00
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БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека. "Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С.Н.В. – удовлетворить", - говорится в сообщении. По данным суда, арестованная подозревается в соучастии в совершении преступления по статье 416 уголовного кодекса Киргизии. Статья предусматривает наказание за вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной, которая, как утверждается, имеет причастность к Русскому дому - представительству Россотрудничества в республике. Источник РИА Новости сообщил, что задержанная действительно в прошлом сотрудничала с Русским домом. "Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются - никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250408/uzbekistan-2009942960.html
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киргизия, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Киргизия, Бишкек, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Киргизии заявили об аресте сотрудницы Русского дома

В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома по подозрению в вербовке наемников

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Киргизии
Сотрудник полиции в Киргизии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудник полиции в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С.Н.В. – удовлетворить", - говорится в сообщении.
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По данным суда, арестованная подозревается в соучастии в совершении преступления по статье 416 уголовного кодекса Киргизии. Статья предусматривает наказание за вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной, которая, как утверждается, имеет причастность к Русскому дому - представительству Россотрудничества в республике. Источник РИА Новости сообщил, что задержанная действительно в прошлом сотрудничала с Русским домом. "Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются - никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся", - уточнил собеседник агентства.
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