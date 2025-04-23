https://ria.ru/20250423/kilinch-2012966045.html

Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство

Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство - РИА Новости, 23.04.2025

Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:52:00+03:00

2025-04-23T14:52:00+03:00

2025-04-23T15:17:00+03:00

общество

россия

донбасс

германия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Килинч Лиане, родившаяся 2 августа 1972 года в Германии", - говорится в документе.Также глава государства дал российское гражданство основательнице музыкального театра "Дер Шапс" в Германии Раисе Мячковой.Кроме того, согласно тексту указа, в гражданство РФ приняты родившийся в Иране Джаафари Амир Али, родившийся в Сербии Неманя Петрич, родившийся в Германии Херген Фрерикс, а также Александр и Ирина Моторные, родившиеся на Украине и в Курске соответственно.

https://ria.ru/20250415/mvd-2011464549.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008664250.html

россия

донбасс

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, донбасс, германия, владимир путин