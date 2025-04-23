https://ria.ru/20250423/kilinch-2012966045.html
Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство
Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство - РИА Новости, 23.04.2025
Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:52:00+03:00
2025-04-23T14:52:00+03:00
2025-04-23T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Лиане Килинч, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Килинч Лиане, родившаяся 2 августа 1972 года в Германии", - говорится в документе.Также глава государства дал российское гражданство основательнице музыкального театра "Дер Шапс" в Германии Раисе Мячковой.Кроме того, согласно тексту указа, в гражданство РФ приняты родившийся в Иране Джаафари Амир Али, родившийся в Сербии Неманя Петрич, родившийся в Германии Херген Фрерикс, а также Александр и Ирина Моторные, родившиеся на Украине и в Курске соответственно.
https://ria.ru/20250415/mvd-2011464549.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008664250.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, донбасс, германия, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Германия, Владимир Путин
Немецкая антифашистка Килинч получила российское гражданство
Антифашистка Килинч, помогавшая Донбассу, получила российское гражданство