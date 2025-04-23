https://ria.ru/20250423/kiev-2013052939.html

Киев и ЕС заявили США, что хотят гарантий безопасности, пишет Bloomberg

Киев и ЕС заявили США, что хотят гарантий безопасности, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.04.2025

Киев и ЕС заявили США, что хотят гарантий безопасности, пишет Bloomberg

Украинские и европейские чиновники заявили США, что урегулированию с обсуждением территорий должны предшествовать прекращение огня и ясность по гарантиям... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:09:00+03:00

2025-04-23T21:09:00+03:00

2025-04-23T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские и европейские чиновники заявили США, что урегулированию с обсуждением территорий должны предшествовать прекращение огня и ясность по гарантиям безопасности для Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что перед встречей в Лондоне в среду чиновники хотели получить от Вашингтона детали о последовательности частей предлагаемого США плана по урегулированию. "Хоть они и намерены работать, поддерживая план США, Украина и европейские страны хотят гарантий, что Россия может согласиться на прекращение огня для предоставления пространства для переговоров об окончательном мирном соглашении... они также хотят быть уверенными, что Москва будет готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, которые позволят Киеву сохранять приемлемо оснащенную и укомплектованную армию", - говорится в сообщении агентства. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250423/tramp-2013038085.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012870962.html

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в мире, сша, украина, киев, европа