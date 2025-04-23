Киев и ЕС заявили США, что хотят гарантий безопасности, пишет Bloomberg
Bloomberg: Киев и Европа хотят обсудить прекращение огня и гарантии безопасности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские и европейские чиновники заявили США, что урегулированию с обсуждением территорий должны предшествовать прекращение огня и ясность по гарантиям безопасности для Киева, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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"Хоть они и намерены работать, поддерживая план США, Украина и европейские страны хотят гарантий, что Россия может согласиться на прекращение огня для предоставления пространства для переговоров об окончательном мирном соглашении... они также хотят быть уверенными, что Москва будет готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, которые позволят Киеву сохранять приемлемо оснащенную и укомплектованную армию", - говорится в сообщении агентства.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.