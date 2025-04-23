https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

США поставили Киев перед последним выбором

США поставили Киев перед последним выбором - РИА Новости, 23.04.2025

США поставили Киев перед последним выбором

США все активнее подталкивают Европу и Украину к уступкам. Подтверждением этого стало то, что пятисторонние переговоры в Лондоне сорвались, не успев начаться:... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:20:00+03:00

2025-04-23T16:20:00+03:00

2025-04-23T16:28:00+03:00

аналитика

украина

европа

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012966352_0:0:1773:997_1920x0_80_0_0_ab41ea5458f3cdf8190f5fdda6948c08.jpg

США все активнее подталкивают Европу и Украину к уступкам. Подтверждением этого стало то, что пятисторонние переговоры в Лондоне сорвались, не успев начаться: запланированная на среду встреча в британской столице была, по сути, отменена после того, как стало известно, что американские представители — госсекретарь Рубио и Стив Уиткофф — не приедут. После этого от участия во встрече отказались главы МИД Германии и Франции — и принимающей стороне, то есть министру иностранных дел Великобритании, оказалось просто не с кем встречаться. Разве что с коллегой с Украины Сибигой, но какой в этом смысл, если на встрече собирались обсуждать американский план урегулирования, который Уиткофф уже обсуждал с Путиным и должен был объяснить европейцам и украинцам? Что же случилось?Точное содержание плана неизвестно, но понятно, что оно уже было доведено и до Киева, и до европейцев. И в Лондоне американцы хотели услышать слова поддержки и одобрения, чтобы после этого Уиткофф снова прилетел в Москву (визит уже анонсирован) и постарался окончательно утвердить все с Путиным. Однако, судя по всему, Зеленский решил еще раз сыграть на противоречиях между США и Европой и отказался поддержать проект соглашения. То есть Рубио и Уиткофф должны были услышать от Сибиги "нет" — и решили вообще не проводить встречу. То, что Киев уперся, стало понятно по вчерашним заявлениям Зеленского: он выступил категорически против обсуждения вопроса о статусе бывших украинских территорий. А ведь, судя по утечкам, американцы предложили признать Крым российским, а на это в Киеве идти категорически не хотят. Более того, Зеленский даже заявил, что само обсуждение вопроса статуса территорий означает "переход к формату затягивания войны — именно этого хочет Россия". Но предложение признать Крым, вероятно, исходит от Уиткоффа, то есть Трампа: они хотят таким образом продемонстрировать Путину серьезность своих намерений как по урегулированию конфликта, так и по восстановлению американо-российских отношений. Но тут выходит Зеленский — и все отвергает.На что рассчитывают в Киеве? На поддержку Европы? Да, ни ЕС, ни Британия не собираются признавать реальность, в том числе российский Крым. Точно так же, как они не хотят и ослаблять, не то что снимать санкции против России, что является еще одним предложением Трампа. Европа не собирается возвращать России замороженные сотни миллиардов евро, не хочет признавать Крым, зато хочет отправить на Украину свои войска, при этом уверяет, что поддерживает миротворческие усилия Трампа. Но при такой позиции ЕС никакого перемирия не будет, и поэтому американцы сейчас ставят Европу перед выбором. Очень простым: или вы соглашаетесь с тем, о чем мы договоримся с русскими, или никакого перемирия не будет. И дальше ЕС станет сам снабжать Украину вооружениями и деньгами, а мы в Вашингтоне умываем руки. И даже оружия американского, может быть, не захотим продавать вам для Украины. То есть, по сути, Трамп предлагает Европе выбор между подчинением американской воле и полной самостоятельностью в украинском вопросе. Но никакой самостоятельности европейцев по украинской теме быть не может — это изначально была англосаксонская игра, европейцы втянулись в нее просто по факту. А сейчас никто не может заменить Вашингтон — даже Лондон, который на словах изображает из себя "самого буйного", но в реальности не собирается ни ссориться с Трампом, ни брать на себя ответственность за руководство войной с Россией на Украине.То есть к эскалации Европа не готова — и ей придется уступить американцам. Понимает ли это Зеленский? Судя по его поведению — нет. Он продолжает делать ставку на то, что "Европа нам поможет", не замечая, что даже сами европейцы уже сняли все свои ставки на самостоятельную политику Европы в вопросе украинского урегулирования. Что же останется у Зеленского после того, как Европа скажет ему "делай так, как говорят американцы"? Смириться и подписать подготовленное Штатами соглашение или отказаться от него? Пока что европейская пресса продолжает подбадривать Зеленского, утверждая, что он просто не может признать Крым российским, ведь это станет для него политическим самоубийством. Однако в реальности куда более быстрым способом самоубийства для него станет отказ от согласованной Вашингтоном с Москвой сделки.

https://ria.ru/20250423/rubio-2012914084.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012957811.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, украина, европа, сша, в мире