https://ria.ru/20250423/kiev-2012962997.html

WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость

WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость - РИА Новости, 23.04.2025

WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость

США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:39:00+03:00

2025-04-23T14:39:00+03:00

2025-04-23T15:45:00+03:00

в мире

украина

лондон

сша

жан-ноэль барро

анналена бербок

марко рубио

мид франции‎

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005906045_270:406:2741:1796_1920x0_80_0_0_255c39b73e7b98587d186efd6fd5be06.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. "Срыв (переговоров в Лондоне. — Прим. ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом", — указано в публикации.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

https://ria.ru/20250423/ssha-2012884982.html

украина

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, лондон, сша, жан-ноэль барро, анналена бербок, марко рубио, мид франции‎