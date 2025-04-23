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WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость - РИА Новости, 23.04.2025
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14:39 23.04.2025 (обновлено: 15:45 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kiev-2012962997.html
WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость
WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость - РИА Новости, 23.04.2025
WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость
США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:39:00+03:00
2025-04-23T15:45:00+03:00
в мире
украина
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сша
жан-ноэль барро
анналена бербок
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. &quot;Срыв (переговоров в Лондоне. — Прим. ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом&quot;, — указано в публикации.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
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в мире, украина, лондон, сша, жан-ноэль барро, анналена бербок, марко рубио, мид франции‎
В мире, Украина, Лондон, США, Жан-Ноэль Барро, Анналена Бербок, Марко Рубио, МИД Франции‎
WP: нежелание Киева признать потерю территорий привело Белый дом в ярость

WP сообщила о гневе США из-за позиции Украины по признанию Крыма

© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника.
«

"Срыв (переговоров в Лондоне. — Прим. ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом", — указано в публикации.

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Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины, но представители европейских стран отложили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. В итоге переговоры проведут представители более низкого уровня.
Как писала газета The New York Times, Рубио и Уиткофф не поехали в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что Штаты выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами США по прекращению боевых действий. Он добавил, что сторонам конфликта следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
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В миреУкраинаЛондонСШАЖан-Ноэль БарроАнналена БербокМарко РубиоМИД Франции‎
 
 
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