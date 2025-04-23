https://ria.ru/20250423/kiev-2012861717.html

СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий

СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий

Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T00:57:00+03:00

2025-04-23T00:57:00+03:00

2025-04-23T02:01:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку", — говорится в публикации. При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания "предпочли бы сделку", по условиям которой Украина признает потерю территорий только "де-факто". Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.Также газета Wall Street Journal утверждала, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию конфликта.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250422/peregovory-2012857343.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012828245.html

https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, оон