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СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий - РИА Новости, 23.04.2025
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00:57 23.04.2025 (обновлено: 02:01 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kiev-2012861717.html
СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий
СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий
Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:57:00+03:00
2025-04-23T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку", — говорится в публикации. При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания "предпочли бы сделку", по условиям которой Украина признает потерю территорий только "де-факто". Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.Также газета Wall Street Journal утверждала, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию конфликта.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012857343.html
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012828245.html
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СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий

WSJ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Киев лишится территорий

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
«
"Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку", — говорится в публикации.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Вчера, 23:35
При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания "предпочли бы сделку", по условиям которой Украина признает потерю территорий только "де-факто".
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Европе заявили США о красных линиях по Украине
Вчера, 19:28
Также газета Wall Street Journal утверждала, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию конфликта.
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады
21 апреля, 09:01
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Катастрофическая реальность". На Западе раскрыли, что произошло на Украине
Вчера, 16:28
 
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