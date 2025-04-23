СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий
WSJ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Киев лишится территорий
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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"Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями... в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку", — говорится в публикации.
При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания "предпочли бы сделку", по условиям которой Украина признает потерю территорий только "де-факто".
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.