https://ria.ru/20250423/khram-2012869470.html

Настоятель рассказал, что храм в ДНР пережил армагеддон из-за обстрелов ВСУ

Настоятель рассказал, что храм в ДНР пережил армагеддон из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025

Настоятель рассказал, что храм в ДНР пережил армагеддон из-за обстрелов ВСУ

Святая Обитель в селе Никольское в ДНР пережила двухлетний "армагеддон" из-за обстрелов со стороны украинских сил, сообщил РИА Новости епископ Волновахский... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T04:51:00+03:00

2025-04-23T04:51:00+03:00

2025-04-23T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

вооруженные силы украины

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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 23 апр – РИА Новости. Святая Обитель в селе Никольское в ДНР пережила двухлетний "армагеддон" из-за обстрелов со стороны украинских сил, сообщил РИА Новости епископ Волновахский Амвросий, настоятель Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря в селе Никольское Волновахского района. "Что было за эти два года? Армагеддон, по-другому не назовешь. Господь проверял всех нас, каждого из нас на прочность. Господь проверял каждого из нас на любовь к себе, насколько мы любим его. Ну, вроде бы, слава Богу, прошли этот экзамен, который Господь нам дал. Слава Богу. Живы, здоровы, а остальное все – это уже мелочи жизни", – рассказал Амвросий. Во время одного из обстрелов монастыря со стороны ВСУ владыка Амвросий получил ранение и был вынужден покинуть обитель для получения медицинской помощи. "Но то, что братья и сестры здесь перенесли... пережили это, конечно, низкий поклон им всем, и дай Бог всем здоровья. Для нас они уже как образец мужества, стойкости, образец любви к Богу прежде всего, образец любви к Батюшке Зосиме и, конечно же, к нашей Святой Обители. Это самое главное", – добавил Амвросий.

https://ria.ru/20250423/obstrel-2012859527.html

донецкая народная республика

волновахский район

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донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины