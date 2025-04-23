https://ria.ru/20250423/khegset-2012872047.html

Сенатор-демократ призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных

Сенатор-демократ призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных - РИА Новости, 23.04.2025

Сенатор-демократ призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных

Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт призвала уволить министра обороны США Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой секретных данных. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:43:00+03:00

2025-04-23T05:43:00+03:00

2025-04-23T05:43:00+03:00

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт призвала уволить министра обороны США Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой секретных данных. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны. "Хегсета нужно уволить. Данные разведки, которыми он поделился через мессенджер Signal, в том числе со своей женой, были отправлены ​​ему по закрытому каналу связи. Он сознательно подвергал наших пилотов ненужной опасности", - написала сенатор в своём аккаунте в соцсети Х. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

https://ria.ru/20250422/khegset-2012645622.html

https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html

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в мире, сша, йемен, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла