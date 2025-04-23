На ММКФ представили фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" показали на ММКФ в Москве
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" представили в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнал, что у него саркома легкого. У него есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все эти дни герой подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семью, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый (слева) и кинорежиссер Игорь Угольников на премьере фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
Актер Никита Кологривый (слева) и кинорежиссер Игорь Угольников на премьере фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
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"Спасибо, что вы нашли время при такой хорошей погоде провести этот чудесный вечер с нами и посмотреть фильм Тиграна, который я не могу назвать последним, а я, как принято в эти тяжелые военные времена, скажу с надеждой в сердце, что это крайний фильм. Я очень благодарна каждому из вас, кто пришел", — обратилась к зрителям перед премьерой главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, сценарист фильма Маргарита Симоньян — супруга Кеосаяна.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими "адлеровскую атмосферу". Действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
В начале января медиаменеджер сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме, у режиссера проблемы с сердцем. Перед началом просмотра она рассказала первым зрителям его картины, что сегодня утром навещала его в больнице и сообщила ему, что сегодня пройдет премьера его фильма.
"Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что было бы еще хуже, если бы это просто никто не видел, а его работа прошла зря", — сказала Симоньян.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Федор Добронравов (справа) общается с журналистами на премьере фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
Актер Федор Добронравов (справа) общается с журналистами на премьере фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. Он признался журналистам, что сам еще не видел фильм целиком.
"Сниматься было очень приятно, замечательно, такая легкая, нежная атмосфера на съемочной площадке была, и то, что Тигран вот с ребятами там сделал, я сам очень хочу посмотреть", — заявил актер.
Также в фильме снялись Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин и другие. Музыку написал Сергей Терехов.
Московский международный кинофестиваль в 2025 году проходит с 17 по 24 апреля.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа) и основатель компании "Михайлов и партнеры" Сергей Михайлов на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа) и основатель компании "Михайлов и партнеры" Сергей Михайлов на премьере фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"