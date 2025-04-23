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На ММКФ представили фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

На ММКФ представили фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" - РИА Новости, 24.04.2025

На ММКФ представили фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" представили в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в среду, РИА Новости, 24.04.2025

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2025-04-23T22:37:00+03:00

2025-04-24T00:10:00+03:00

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москва

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маргарита симоньян

федор добронравов

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" представили в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в среду, передает корреспондент РИА Новости. Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнал, что у него саркома легкого. У него есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все эти дни герой подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семью, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная. "Спасибо, что вы нашли время при такой хорошей погоде провести этот чудесный вечер с нами и посмотреть фильм Тиграна, который я не могу назвать последним, а я, как принято в эти тяжелые военные времена, скажу с надеждой в сердце, что это крайний фильм. Я очень благодарна каждому из вас, кто пришел", — обратилась к зрителям перед премьерой главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, сценарист фильма Маргарита Симоньян — супруга Кеосаяна.Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими "адлеровскую атмосферу". Действие картины разворачивается в Краснодарском крае. В начале января медиаменеджер сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме, у режиссера проблемы с сердцем. Перед началом просмотра она рассказала первым зрителям его картины, что сегодня утром навещала его в больнице и сообщила ему, что сегодня пройдет премьера его фильма. "Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что было бы еще хуже, если бы это просто никто не видел, а его работа прошла зря", — сказала Симоньян. Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. Он признался журналистам, что сам еще не видел фильм целиком. "Сниматься было очень приятно, замечательно, такая легкая, нежная атмосфера на съемочной площадке была, и то, что Тигран вот с ребятами там сделал, я сам очень хочу посмотреть", — заявил актер. Также в фильме снялись Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин и другие. Музыку написал Сергей Терехов. Московский международный кинофестиваль в 2025 году проходит с 17 по 24 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Презентация фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" Презентация в Москве фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" 2025-04-23T22:37 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, краснодарский край, тигран кеосаян, маргарита симоньян, федор добронравов