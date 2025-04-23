https://ria.ru/20250423/kennedi-2012888794.html

СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди

СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди

Убийство президента США Джона Кеннеди предотвратило грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей, утверждает издание Radar Online. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:48:00+03:00

2025-04-23T09:48:00+03:00

2025-04-23T09:48:00+03:00

джон кеннеди (политик)

фбр

сша

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841635279_0:258:1984:1374_1920x0_80_0_0_517a249ef1d524ee1764bdc886aaba10.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Убийство президента США Джона Кеннеди предотвратило грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей, утверждает издание Radar Online."(Отношения — Прим. Ред.) Кеннеди с русской проституткой вот-вот должны были стать не такими уж секретными", — приводятся слова историка, отставного майора американской разведки ВВС Ральфа Ганиса в материале.По его мнению, если бы связь Кеннеди с советским агентом вскрылась, это могло привести к падению всего правительства.При этом эти данные частично подтверждаются опубликованными ФБР документами по делу об убийстве американского лидера, добавил он.США в марте в соответствии с директивой президента Дональда Трампа опубликовали все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве Кеннеди.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008792844.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джон кеннеди (политик), фбр, сша, в мире, дональд трамп