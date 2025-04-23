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СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 23.04.2025
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09:48 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kennedi-2012888794.html
СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди
СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди
Убийство президента США Джона Кеннеди предотвратило грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей, утверждает издание Radar Online. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Убийство президента США Джона Кеннеди предотвратило грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей, утверждает издание Radar Online."(Отношения — Прим. Ред.) Кеннеди с русской проституткой вот-вот должны были стать не такими уж секретными", — приводятся слова историка, отставного майора американской разведки ВВС Ральфа Ганиса в материале.По его мнению, если бы связь Кеннеди с советским агентом вскрылась, это могло привести к падению всего правительства.При этом эти данные частично подтверждаются опубликованными ФБР документами по делу об убийстве американского лидера, добавил он.США в марте в соответствии с директивой президента Дональда Трампа опубликовали все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве Кеннеди.
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джон кеннеди (политик), фбр, сша, в мире, дональд трамп
Джон Кеннеди (политик), ФБР, США, В мире, Дональд Трамп
СМИ раскрыли неожиданные подробности об убийстве Кеннеди

Radar Online: Джона Кеннеди убили из-за связи с русской проституткой

© AP PhotoДжон Кеннеди
Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
Джон Кеннеди. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Убийство президента США Джона Кеннеди предотвратило грандиозный скандал из-за его сексуальной связи с советской разведчицей, утверждает издание Radar Online.
"(Отношения — Прим. Ред.) Кеннеди с русской проституткой вот-вот должны были стать не такими уж секретными", — приводятся слова историка, отставного майора американской разведки ВВС Ральфа Ганиса в материале.
По его мнению, если бы связь Кеннеди с советским агентом вскрылась, это могло привести к падению всего правительства.
При этом эти данные частично подтверждаются опубликованными ФБР документами по делу об убийстве американского лидера, добавил он.
США в марте в соответствии с директивой президента Дональда Трампа опубликовали все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве Кеннеди.
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