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Сын Кадырова дал первые поручения в качестве секретаря Совбеза Чечни - РИА Новости, 23.04.2025
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12:59 23.04.2025 (обновлено: 13:01 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kadyrov-2012936098.html
Сын Кадырова дал первые поручения в качестве секретаря Совбеза Чечни
Сын Кадырова дал первые поручения в качестве секретаря Совбеза Чечни - РИА Новости, 23.04.2025
Сын Кадырова дал первые поручения в качестве секретаря Совбеза Чечни
Сын главы Чечни Рамзана Кадыров Адам давал поручения в качестве секретаря Совета безопасности республики, следует из сообщения пресс-службы совбеза региона. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:59:00+03:00
2025-04-23T13:01:00+03:00
россия
адам кадыров
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадыров Адам давал поручения в качестве секретаря Совета безопасности республики, следует из сообщения пресс-службы совбеза региона. "В рамках исполнения поручения секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым. Они обсудили результаты проверочных мероприятий на объектах газонаполнительных станций (ГНС). Ризван Залаев рассказал, что по результатам проверок вынесены соответствующие решения в рамках законодательства Российской Федерации. Держателям ГНС даны сроки для устранения выявленных нарушений", - говорится в Telegram-канале Совета безопасности Чеченской республики. Совбез напоминает, что проверка инициирована после взрыва, произошедшего 14 апреля на территории газонаполнительной станции в Наурском муниципальном районе Чечни. Как сообщал республиканский главк СК РФ, тогда в результате взрыва цистерны с топливом в селе Новотерское погибли три человека. Адам Кадыров с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы Чечни. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html
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россия, адам кадыров, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Сын Кадырова дал первые поручения в качестве секретаря Совбеза Чечни

Сын Кадырова Адам дал первые поручения в качестве секретаря Совбеза Чечни

© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике Адам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике
Адам Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадыров Адам давал поручения в качестве секретаря Совета безопасности республики, следует из сообщения пресс-службы совбеза региона.
"В рамках исполнения поручения секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым. Они обсудили результаты проверочных мероприятий на объектах газонаполнительных станций (ГНС). Ризван Залаев рассказал, что по результатам проверок вынесены соответствующие решения в рамках законодательства Российской Федерации. Держателям ГНС даны сроки для устранения выявленных нарушений", - говорится в Telegram-канале Совета безопасности Чеченской республики.
Сын Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров после вручения ордена За заслуги перед Карачаево-Черкесией главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
25 августа 2024, 21:35
Совбез напоминает, что проверка инициирована после взрыва, произошедшего 14 апреля на территории газонаполнительной станции в Наурском муниципальном районе Чечни. Как сообщал республиканский главк СК РФ, тогда в результате взрыва цистерны с топливом в селе Новотерское погибли три человека.
Адам Кадыров с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы Чечни. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова.
Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России
5 октября 2024, 07:54
 
РоссияАдам КадыровРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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