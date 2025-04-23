https://ria.ru/20250423/it-kompanija-2012924273.html

Нижегородским ИТ-компаниям вернут 100% НДФЛ за специалистов из других стран

Нижегородским ИТ-компаниям вернут 100% НДФЛ за специалистов из других стран - РИА Новости, 23.04.2025

Нижегородским ИТ-компаниям вернут 100% НДФЛ за специалистов из других стран

Нижегородские ИТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других стран, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:17:00+03:00

2025-04-23T12:17:00+03:00

2025-04-23T12:17:00+03:00

нижегородская область

глеб никитин

it-компании

ндфл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Нижегородские ИТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других стран, сообщает пресс-служба правительства региона. Правительство Нижегородской области расширило список потенциальных получателей меры поддержки по возмещению компаниям и предпринимателям, ведущим свою деятельность на территории Нижегородской области, НДФЛ за привлеченных ИТ-специалистов. "Организации смогут возместить 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, привлеченных из иностранных государств. Ранее такая мера поддержки действовала только при привлечении специалистов из других регионов РФ", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, статус одного из крупнейших ИТ-центров страны предполагает большую ответственность – нужно предлагать самые прорывные и полезные меры поддержки. "С этого (2025 - ред.) года мы будем возмещать 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, привлеченных из иностранных государств. Считаю это важным шагом. В Нижегородской области есть все необходимое для успешной работы и комфортного проживания. Буквально в апреле мы запустили онлайн-сервис для переезда в регион ИТ-специалистов – с его помощью можно составить персональный план переезда в наш регион", - приводятся в сообщении слова Никитина. В 2025 году в механизм предоставления меры поддержки по привлечению ИТ-специалистов вносится ряд поправок. Так, отменены ограничения по уровню зарплаты и предельному размеру возмещаемого НДФЛ. "Были исключены ограничения по наличию основного или дополнительного ИТ-ОКВЭДа, что сделало меру поддержки доступной для широкого перечня заявителей и позволяет действующим в регионе организациям, в том числе обособленным подразделениям или филиалам, представительствам юридических лиц, зарегистрированных в других субъектах, привлекать в Нижегородскую область ИТ-специалистов. Также была добавлена возможность по получению возмещения в размере 50% НДФЛ за айтишников, осуществляющих деятельность в нижегородских компаниях в удаленном формате с территории других российских субъектов", – пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Компенсация НДФЛ выплачивается организации в течение пяти лет: для получения максимального возмещения в размере 100% потребуется трудоустройство и регистрация привлеченного ИТ-специалиста в регионе по месту жительства или месту пребывания. При этом для возмещения в размере 50% НДФЛ нижегородская прописка не потребуется. При заключении соглашения в 2025 году возмещение по привлеченным ИТ-специалистам будет выплачено в I квартале 2026 года на указанный в соглашении расчетный счет. Как рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, в регионе значительно упростили требования к получателю меры поддержки: теперь достаточно вести экономическую деятельность и состоять на учете в налоговых органах в Нижегородской области, осуществлять оплату труда привлеченным не ранее 1 января 2025 года ИТ-специалистам со стажем три года по трудовому договору и перечислять НДФЛ в региональный бюджет. При соответствии этим условиям заявителю останется только подать электронное заявление и прикрепить подтверждающие документы. Всего в Нижегородской области в ИТ-отрасли и смежных с ней сферах (телекоммуникации, производство ИКТ, оптовая торговля ИКТ-товарами, ремонт компьютеров, издание ПО и прочие ИТ-услуги) на сегодняшний день работает примерно 2 тысячи компаний. В них трудится более 38 тысяч специалистов.

https://ria.ru/20250417/razvitie-2011830698.html

https://ria.ru/20250403/goroda-2009175861.html

https://ria.ru/20250314/podderzhka-2004945583.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, it-компании, ндфл