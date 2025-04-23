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Верховный суд отменил судебные акты по иску Совкомбанка к Citibank - РИА Новости, 23.04.2025
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16:29 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/isk-2012996877.html
Верховный суд отменил судебные акты по иску Совкомбанка к Citibank
Верховный суд отменил судебные акты по иску Совкомбанка к Citibank - РИА Новости, 23.04.2025
Верховный суд отменил судебные акты по иску Совкомбанка к Citibank
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка взыскали около... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:29:00+03:00
2025-04-23T16:29:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
совкомбанк
ситибанк
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка взыскали около 24,1 миллиона долларов солидарно с американского Citibank и его российской "дочки" АО "КБ "Ситибанк", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дело отправлено на новое рассмотрение. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта ВС РФ. Ранее судья Верховного суда Денис Тютин, изучив кассационную жалобу Ситибанка, не согласного с привлечением к солидарной ответственности по обязательствам американского Citibank, решил передать дело в коллегию. Как рассказывали РИА Новости юристы, нижестоящие суды в нескольких аналогичных спорах, связанных с заморозкой за рубежом российских активов, ожидают позицию ВС РФ по вопросу, может ли в условиях санкций российское лицо группы солидарно отвечать за иностранного участника группы. У Совкомбанка было генеральное соглашение с Citibank, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения международных санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским - около 24,1 миллиона долларов, но этих денег Совкомбанк не получил. Citibank перевел их на специальный счет и "заморозил". Истец заявил в суде, что Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так как этого не произошло, имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка". Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда. Российский Ситибанк заявил в суде, что он является ненадлежащим ответчиком, поскольку в договоре с Совкомбанком не участвовал и вообще не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше 2 тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка не присвоены, а заморожены на его счете и будут ему переведены в случае отмены санкций. По словам юриста, такое редко, но случается. Суды, между тем, пришли к выводу, что ответчики должны были предпринять "совместные действия, направленные на адаптацию отношений" с Совкомбанком "под изменившееся регулирование в иностранных правопорядках и своевременное исполнение обязательств". Как указал кассационный суд, блокируя денежные средства истца, "обогащается вся группа компаний… имея при этом возможность исполнения обязательств за счет российского подразделения". Суды привлекли обоих ответчиков к солидарной ответственности за причиненный истцу вред.
https://ria.ru/20250413/sud-2010999659.html
https://ria.ru/20250407/sovkombank-2009815319.html
https://ria.ru/20240828/sanktsii-1969052769.html
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вооруженные силы рф, россия, совкомбанк, ситибанк
Вооруженные силы РФ, Россия, Совкомбанк, Ситибанк
Верховный суд отменил судебные акты по иску Совкомбанка к Citibank

ВС отменил судебные акты по иску Совкомбанка к Citibank на 24 миллиона долларов

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип Совкомбанка
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Совкомбанка взыскали около 24,1 миллиона долларов солидарно с американского Citibank и его российской "дочки" АО "КБ "Ситибанк", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дело отправлено на новое рассмотрение. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта ВС РФ.
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Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным
13 апреля, 14:40
Ранее судья Верховного суда Денис Тютин, изучив кассационную жалобу Ситибанка, не согласного с привлечением к солидарной ответственности по обязательствам американского Citibank, решил передать дело в коллегию. Как рассказывали РИА Новости юристы, нижестоящие суды в нескольких аналогичных спорах, связанных с заморозкой за рубежом российских активов, ожидают позицию ВС РФ по вопросу, может ли в условиях санкций российское лицо группы солидарно отвечать за иностранного участника группы.
У Совкомбанка было генеральное соглашение с Citibank, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения международных санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским - около 24,1 миллиона долларов, но этих денег Совкомбанк не получил. Citibank перевел их на специальный счет и "заморозил".
Истец заявил в суде, что Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а так как этого не произошло, имеет место намерение одной группы лиц "на присвоение средств Совкомбанка". Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда.
Вывеска банка Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Совкомбанк полностью завершил присоединение "Хоум банка"
7 апреля, 15:10
Российский Ситибанк заявил в суде, что он является ненадлежащим ответчиком, поскольку в договоре с Совкомбанком не участвовал и вообще не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше 2 тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка не присвоены, а заморожены на его счете и будут ему переведены в случае отмены санкций. По словам юриста, такое редко, но случается.
Суды, между тем, пришли к выводу, что ответчики должны были предпринять "совместные действия, направленные на адаптацию отношений" с Совкомбанком "под изменившееся регулирование в иностранных правопорядках и своевременное исполнение обязательств". Как указал кассационный суд, блокируя денежные средства истца, "обогащается вся группа компаний… имея при этом возможность исполнения обязательств за счет российского подразделения". Суды привлекли обоих ответчиков к солидарной ответственности за причиненный истцу вред.
Илья Бродский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского
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Вооруженные силы РФРоссияСовкомбанкСитибанк
 
 
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