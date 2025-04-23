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Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга - РИА Новости, 23.04.2025
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19:04 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/iran-2013034209.html
Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга
Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга - РИА Новости, 23.04.2025
Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга
Иран и Китай в условиях злоупотребления США таможенными пошлинами продолжат твердо поддерживать друг друга и совместно противостоять политике односторонних... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:04:00+03:00
2025-04-23T19:04:00+03:00
китай
иран
сша
аббас аракчи
ван и (политик)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Иран и Китай в условиях злоупотребления США таможенными пошлинами продолжат твердо поддерживать друг друга и совместно противостоять политике односторонних действий, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И. "Иран придает большое значение развитию отношений с Китаем, придерживается принципа "одного Китая" и поддерживает Китай в защите его основных интересов. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Ирана и Китая основано на взаимном доверии и переживает лучший период в своей истории", - заявил Аракчи, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что дружба между двумя странами имеет прочную основу и не подвержена влиянию других факторов. "Сталкиваясь с злоупотреблением таможенными пошлинами и запугиванием со стороны США, Иран и Китай продолжат твердо поддерживать друг друга, совместно противостоять политике односторонних действий и гегемонизму, а также вместе защищать многосторонность", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html
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китай, иран, сша, аббас аракчи, ван и (политик), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, Иран, США, Аббас Аракчи, Ван И (политик), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга

Аракчи: Иран и Китай будут вместе противостоять политике односторонних действий

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Иран и Китай в условиях злоупотребления США таможенными пошлинами продолжат твердо поддерживать друг друга и совместно противостоять политике односторонних действий, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И.
«
"Иран придает большое значение развитию отношений с Китаем, придерживается принципа "одного Китая" и поддерживает Китай в защите его основных интересов. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Ирана и Китая основано на взаимном доверии и переживает лучший период в своей истории", - заявил Аракчи, слова которого приводит МИД КНР.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции
14 марта, 09:22
Он добавил, что дружба между двумя странами имеет прочную основу и не подвержена влиянию других факторов.
«
"Сталкиваясь с злоупотреблением таможенными пошлинами и запугиванием со стороны США, Иран и Китай продолжат твердо поддерживать друг друга, совместно противостоять политике односторонних действий и гегемонизму, а также вместе защищать многосторонность", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 13:11
 
КитайИранСШААббас АракчиВан И (политик)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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