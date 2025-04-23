Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга
Аракчи: Иран и Китай будут вместе противостоять политике односторонних действий
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Иран и Китай в условиях злоупотребления США таможенными пошлинами продолжат твердо поддерживать друг друга и совместно противостоять политике односторонних действий, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И.
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"Иран придает большое значение развитию отношений с Китаем, придерживается принципа "одного Китая" и поддерживает Китай в защите его основных интересов. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Ирана и Китая основано на взаимном доверии и переживает лучший период в своей истории", - заявил Аракчи, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что дружба между двумя странами имеет прочную основу и не подвержена влиянию других факторов.
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"Сталкиваясь с злоупотреблением таможенными пошлинами и запугиванием со стороны США, Иран и Китай продолжат твердо поддерживать друг друга, совместно противостоять политике односторонних действий и гегемонизму, а также вместе защищать многосторонность", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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