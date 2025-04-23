https://ria.ru/20250423/iran-2013034209.html

Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга

Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга - РИА Новости, 23.04.2025

Аракчи заявил, что Иран и Китай продолжат поддерживать друг друга

Иран и Китай в условиях злоупотребления США таможенными пошлинами продолжат твердо поддерживать друг друга и совместно противостоять политике односторонних... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:04:00+03:00

2025-04-23T19:04:00+03:00

2025-04-23T19:04:00+03:00

китай

иран

сша

аббас аракчи

ван и (политик)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg

ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Иран и Китай в условиях злоупотребления США таможенными пошлинами продолжат твердо поддерживать друг друга и совместно противостоять политике односторонних действий, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И. "Иран придает большое значение развитию отношений с Китаем, придерживается принципа "одного Китая" и поддерживает Китай в защите его основных интересов. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Ирана и Китая основано на взаимном доверии и переживает лучший период в своей истории", - заявил Аракчи, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что дружба между двумя странами имеет прочную основу и не подвержена влиянию других факторов. "Сталкиваясь с злоупотреблением таможенными пошлинами и запугиванием со стороны США, Иран и Китай продолжат твердо поддерживать друг друга, совместно противостоять политике односторонних действий и гегемонизму, а также вместе защищать многосторонность", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html

https://ria.ru/20250416/peskov-2011556195.html

китай

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, иран, сша, аббас аракчи, ван и (политик), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире