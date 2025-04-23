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В Тегеране прошел фестиваль студенческих театров на русском языке - РИА Новости, 23.04.2025
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18:53 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/iran-2013032752.html
В Тегеране прошел фестиваль студенческих театров на русском языке
В Тегеране прошел фестиваль студенческих театров на русском языке - РИА Новости, 23.04.2025
В Тегеране прошел фестиваль студенческих театров на русском языке
Международный фестиваль студенческих театральных постановок на русском языке по мотивам произведений Александра Пушкина прошел в помещении самого известного... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:53:00+03:00
2025-04-23T18:53:00+03:00
иран
россия
александр пушкин
антон чехов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ТЕГЕРАН, 23 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Международный фестиваль студенческих театральных постановок на русском языке по мотивам произведений Александра Пушкина прошел в помещении самого известного женского университета в Иране, подобное мероприятие состоялось впервые за последние несколько лет, сообщила РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Панькина. "Международный фестиваль студенческого театра на русском языке по мотивам произведений Пушкина прошел в университете Аль-Захра. Он стал важным культурным событием и мощной мотивацией для всех, кто изучает русский язык в Иране... В предыдущий раз подобное мероприятие проводилось еще до пандемии коронавируса", - сказала Панькина. Она пояснила, что в этом году участниками фестиваля стали студенты самых именитых иранских высших учебных заведений: Исламского университета Азад - крупнейшего негосударственного вуза страны, Тегеранского университета, чья слава в Иране сопоставима со славой МГУ в России, университетов Тарбиат Модарес и Алламе Табатабаи, входящих в число сильнейших вузов в исламской республике, и специализированного университета для женщин Аль-Захра, принявшего в своих стенах фестиваль. Участники фестиваля, организованного при содействии представительства Россотрудничества в Иране, подготовили для зрителей такие постановки, как "Золотой петушок", "Евгений Онегин", "Мертвая царевна и семь богатырей", "Грех Годунова" и "Юбилей". Режиссерами спектаклей выступили преподаватели русского языка, поэтому все постановки были сыграны полностью на русском языке. "У студентов горели глаза! Они были довольны собой, своими знаниями. Для них это была потрясающая возможность проявить себя", - отметила Панькина. По итогам конкурса, продолжила она, были объявлены победители в различных номинациях: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая постановка", а также приз зрительских симпатий. Представительство Россотрудничества в Иране наградило участников памятными призами. Лилия Панькина уточнила, что прошедший театральный фестиваль будет не единственным в 2025 году: в конце этого года запланировано проведение фестиваля студенческих театров на русском языке, приуроченное к юбилею Антона Чехова.
https://ria.ru/20250423/diktant-2012901612.html
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иран, россия, александр пушкин, антон чехов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Иран, Россия, Александр Пушкин, Антон Чехов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Тегеране прошел фестиваль студенческих театров на русском языке

В Иране прошел фестиваль студенческих театральных постановок на русском языке

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Международный фестиваль студенческих театральных постановок на русском языке по мотивам произведений Александра Пушкина прошел в помещении самого известного женского университета в Иране, подобное мероприятие состоялось впервые за последние несколько лет, сообщила РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Панькина.
«
"Международный фестиваль студенческого театра на русском языке по мотивам произведений Пушкина прошел в университете Аль-Захра. Он стал важным культурным событием и мощной мотивацией для всех, кто изучает русский язык в Иране... В предыдущий раз подобное мероприятие проводилось еще до пандемии коронавируса", - сказала Панькина.
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Она пояснила, что в этом году участниками фестиваля стали студенты самых именитых иранских высших учебных заведений: Исламского университета Азад - крупнейшего негосударственного вуза страны, Тегеранского университета, чья слава в Иране сопоставима со славой МГУ в России, университетов Тарбиат Модарес и Алламе Табатабаи, входящих в число сильнейших вузов в исламской республике, и специализированного университета для женщин Аль-Захра, принявшего в своих стенах фестиваль.
Участники фестиваля, организованного при содействии представительства Россотрудничества в Иране, подготовили для зрителей такие постановки, как "Золотой петушок", "Евгений Онегин", "Мертвая царевна и семь богатырей", "Грех Годунова" и "Юбилей". Режиссерами спектаклей выступили преподаватели русского языка, поэтому все постановки были сыграны полностью на русском языке. "У студентов горели глаза! Они были довольны собой, своими знаниями. Для них это была потрясающая возможность проявить себя", - отметила Панькина.
По итогам конкурса, продолжила она, были объявлены победители в различных номинациях: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая постановка", а также приз зрительских симпатий. Представительство Россотрудничества в Иране наградило участников памятными призами. Лилия Панькина уточнила, что прошедший театральный фестиваль будет не единственным в 2025 году: в конце этого года запланировано проведение фестиваля студенческих театров на русском языке, приуроченное к юбилею Антона Чехова.
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