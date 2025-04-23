https://ria.ru/20250423/indiya-2012876499.html

В Индии ликвидировали двух террористов, пытавшихся проникнуть в Кашмир

В Индии ликвидировали двух террористов, пытавшихся проникнуть в Кашмир - РИА Новости, 23.04.2025

В Индии ликвидировали двух террористов, пытавшихся проникнуть в Кашмир

По меньшей мере двух террористов ликвидированы после того, как силы безопасности Индии пресекли попытку их проникновения в индийскую союзную территорию Джамму и РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T07:52:00+03:00

2025-04-23T07:52:00+03:00

2025-04-23T10:29:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере двух террористов ликвидированы после того, как силы безопасности Индии пресекли попытку их проникновения в индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир через линию контроля с Пакистаном в округе Барамулла, сообщили в индийской армии. "23 апреля около двух-трех террористов попытались проникнуть… в Ури Нала, Барамулла. Дежурные патрули на линии контроля бросили им вызов и перехватили их… В ходе интенсивной перестрелки двое террористов были ликвидированы. Попытка проникновения сорвана силами безопасности", - написали представители армии Индии в соцсети X. В армии Индии отметили, что у террористов изъято большое количество оружия, боеприпасов и других предметов военного назначения. Столкновение произошло через несколько часов после того, как не менее 26 человек погибли, и несколько получили ранения в результате нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба"*. Произошедшее нападение является самым крупным терактом в Джамму и Кашмире за последнее время. После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых руководство в Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. В Исламабаде эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права. Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад"* на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года. Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв руководство в Нью-Дели объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250422/indija-2012809629.html

https://ria.ru/20250422/posol-2012845022.html

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в мире, кашмир, индия, джамму