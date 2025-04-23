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Большой эксперимент: в Третьяковке можно бесплатно пообщаться с ИИ - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 23.04.2025 (обновлено: 12:57 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ii-2012790721.html
Большой эксперимент: в Третьяковке можно бесплатно пообщаться с ИИ
Большой эксперимент: в Третьяковке можно бесплатно пообщаться с ИИ - РИА Новости, 23.04.2025
Большой эксперимент: в Третьяковке можно бесплатно пообщаться с ИИ
Пройти психологические тесты, стать тренером ИИ и даже вдохновить его на стихи, посвященные лично вам, — в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:00:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Пройти психологические тесты, стать тренером ИИ и даже вдохновить его на стихи, посвященные лично вам, — в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась экспериментальная выставка. Все работы необычные, многие заставят улыбнуться, вспомнив глюки и фактические ошибки нейросетей. О наиболее любопытных экспонатах — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото - культура, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , искусственный интеллект (ии), нейросети , фото, культура-важное
Культура, Фото, Фото - Культура, Новая Третьяковская галерея, Выставки, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Искусственный интеллект (ИИ), нейросети , Культура-Важное
Большой эксперимент: в Третьяковке можно бесплатно пообщаться с ИИ

В Третьяковке открылась выставка "Человек и нейросети: кто кого создает?"

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Пройти психологические тесты, стать тренером ИИ и даже вдохновить его на стихи, посвященные лично вам, — в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась экспериментальная выставка. Все работы необычные, многие заставят улыбнуться, вспомнив глюки и фактические ошибки нейросетей. О наиболее любопытных экспонатах — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

На выставке — 11 экспонатов, созданных совместно художниками, разработчиками "Яндекса" и нейросетями. Авторы исследуют взаимосвязи между искусственным интеллектом, человеческим мышлением и культурой. Также в экспозиции — шесть произведений из собрания Третьяковской галереи. "Это поможет увидеть, что современное искусство — органичное продолжение традиции, истории. Каждая эпоха своими изменениями побуждает художников искать новый язык и осмыслять новые темы и явления, которые происходят в реальности", — отмечает куратор проекта Игорь Волков. "В центре лежит авангардистская, гуманистичная яркая идея. Мы хотели показать, что такое технологический мир, что действительно происходит, когда мы говорим о понятии "искусственный интеллект и нейросети", как они функционируют и взаимодействуют с нами", — говорит Дарья Эпин, куратор и креативный продюсер экспозиции. Проект получился мультидисциплинарный: есть произведения и интерактивные, и генеративные, то есть меняющиеся в реальном времени. А также инсталляция, с помощью которой можно выразить свое мнение о ИИ.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

На выставке — 11 экспонатов, созданных совместно художниками, разработчиками "Яндекса" и нейросетями. Авторы исследуют взаимосвязи между искусственным интеллектом, человеческим мышлением и культурой. Также в экспозиции — шесть произведений из собрания Третьяковской галереи. "Это поможет увидеть, что современное искусство — органичное продолжение традиции, истории. Каждая эпоха своими изменениями побуждает художников искать новый язык и осмыслять новые темы и явления, которые происходят в реальности", — отмечает куратор проекта Игорь Волков. "В центре лежит авангардистская, гуманистичная яркая идея. Мы хотели показать, что такое технологический мир, что действительно происходит, когда мы говорим о понятии "искусственный интеллект и нейросети", как они функционируют и взаимодействуют с нами", — говорит Дарья Эпин, куратор и креативный продюсер экспозиции. Проект получился мультидисциплинарный: есть произведения и интерактивные, и генеративные, то есть меняющиеся в реальном времени. А также инсталляция, с помощью которой можно выразить свое мнение о ИИ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетителей встречает работа Камилы Юсуповой "Машинное видение", которая показывает, как на мир смотрит компьютер. Эта работа визуализирует то, что скрыто от человека, — алгоритмические паттерны. Художница, по ее словам, вдохновлялась знаменитой гравюрой "Большая волна в Канагаве" японца Кацусики Хокусая.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

Посетителей встречает работа Камилы Юсуповой "Машинное видение", которая показывает, как на мир смотрит компьютер. Эта работа визуализирует то, что скрыто от человека, — алгоритмические паттерны. Художница, по ее словам, вдохновлялась знаменитой гравюрой "Большая волна в Канагаве" японца Кацусики Хокусая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В следующем зале — инсталляция Кристины Пашковой "Чувствительные темы". Это полотна, в которых художница сочетала ручное и машинное ткачество. "Все программирование возникло из жаккардовых станков — к этому факту и отсылает автор. Кристина рассказывает также о том, что это не корпорации нам спустили алгоритмы и искусственный интеллект: они естественным путем вышли из нашего труда, из народа — как продолжение нашего развития", — отмечает Дарья Эпин. Но самое интересное в этой работе — тест, который может пройти каждый посетитель, чтобы почувствовать себя тренером ИИ и выбрать, какой ответ нейросети считать приемлемым. Темы — самые разные. Например, как ИИ должен ответить на вопрос, кто лучше — питерцы или москвичи. Тут и гости проверяют себя на этичность.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

В следующем зале — инсталляция Кристины Пашковой "Чувствительные темы". Это полотна, в которых художница сочетала ручное и машинное ткачество. "Все программирование возникло из жаккардовых станков — к этому факту и отсылает автор. Кристина рассказывает также о том, что это не корпорации нам спустили алгоритмы и искусственный интеллект: они естественным путем вышли из нашего труда, из народа — как продолжение нашего развития", — отмечает Дарья Эпин. Но самое интересное в этой работе — тест, который может пройти каждый посетитель, чтобы почувствовать себя тренером ИИ и выбрать, какой ответ нейросети считать приемлемым. Темы — самые разные. Например, как ИИ должен ответить на вопрос, кто лучше — питерцы или москвичи. Тут и гости проверяют себя на этичность.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Елена Филаретова создала живописный проект "Распознавание". В нем она исследует тему известного эффекта: люди везде пытаются найти и считать лица — в листве, в темноте, в искусственных паттернах. "Здесь 55 портретов коллег и друзей художницы, но их черты она специально размывает до неузнаваемости. А рядом специально обученная нейросеть вам про этих людей пытается рассказать, что она в них распознает, какие эмоции, чувства. Нужно выбрать лицо и нажать на него", — поясняет куратор. Интересно сравнить впечатления машины и свои. Работа Анны Мартыненко — удивительная кинетическая машина, сердцем которой стала бактерия из петербуржских болот. Это биоробот. "Здесь у нас два датчика анализируют электроактивность бактерии, и эти сигналы раз в минуту задействуют поворотные таблички. Получается бинарный код, который показывает состояние микроорганизмов, живущих в колонне Виноградского", — рассказывает Дарья Эпин.

Посетители на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

Елена Филаретова создала живописный проект "Распознавание". В нем она исследует тему известного эффекта: люди везде пытаются найти и считать лица — в листве, в темноте, в искусственных паттернах. "Здесь 55 портретов коллег и друзей художницы, но их черты она специально размывает до неузнаваемости. А рядом специально обученная нейросеть вам про этих людей пытается рассказать, что она в них распознает, какие эмоции, чувства. Нужно выбрать лицо и нажать на него", — поясняет куратор. Интересно сравнить впечатления машины и свои. Работа Анны Мартыненко — удивительная кинетическая машина, сердцем которой стала бактерия из петербуржских болот. Это биоробот. "Здесь у нас два датчика анализируют электроактивность бактерии, и эти сигналы раз в минуту задействуют поворотные таблички. Получается бинарный код, который показывает состояние микроорганизмов, живущих в колонне Виноградского", — рассказывает Дарья Эпин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В необычном зале, похожем на компьютерную игру, представлен проект перформеров — двух художниц, которые работают с телом. Посетителям предлагают пройти тест с персонажами Ксюшей и Машей. Нужно ответить на десять вопросов про то, как вы ведете себя в социуме, и для вас сгенерируют персональный танец, который можно повторить за одной из девушек. Здесь есть и видеоработа, посвященная поиску взаимопонимания двух людей — сперва они очень разные, но в финале сонастраиваются и танцуют вместе.

Посетители на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

В необычном зале, похожем на компьютерную игру, представлен проект перформеров — двух художниц, которые работают с телом. Посетителям предлагают пройти тест с персонажами Ксюшей и Машей. Нужно ответить на десять вопросов про то, как вы ведете себя в социуме, и для вас сгенерируют персональный танец, который можно повторить за одной из девушек. Здесь есть и видеоработа, посвященная поиску взаимопонимания двух людей — сперва они очень разные, но в финале сонастраиваются и танцуют вместе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В винтажном уголке выставки — произведения из собрания Третьяковской галереи. Современная художница Дарья Неретина сосканировала картины Анны Голубкиной с изображениями растений и обучила на них нейросеть. Та по ее запросам начала генерировать новые "цветы Голубкиной". "Это вопрос большой: что есть авторское право, что — оригинал, а что — копия в эпоху искусственного интеллекта. Получается, как художник учится на работах мэтров, так и ИИ перерабатывает классическое искусство во что-то новое", — поясняет куратор. В этом же зале — шкаф-архив. Ящики можно выдвигать, в каждом — стеклянный куб, на котором выгравированы разные растения. Изображения созданы с помощью ИИ, также вдохновленного Голубкиной. И большая живописная работа Яна Посадского — некое попурри пейзажей разных жанров из коллекции ГТГ, смешанных в нейросети, в раме, сделанной при помощи 3D-печати. "Ян придумал несуществующего художника. Это отсылка к тому, что иногда нейросети галлюцинируют и что-то выдумывают. Этот автор как будто был современником Павла Филонова, чье произведение можно видеть на стене рядом", — рассказывает Дарья Эпин.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

В винтажном уголке выставки — произведения из собрания Третьяковской галереи. Современная художница Дарья Неретина сосканировала картины Анны Голубкиной с изображениями растений и обучила на них нейросеть. Та по ее запросам начала генерировать новые "цветы Голубкиной". "Это вопрос большой: что есть авторское право, что — оригинал, а что — копия в эпоху искусственного интеллекта. Получается, как художник учится на работах мэтров, так и ИИ перерабатывает классическое искусство во что-то новое", — поясняет куратор. В этом же зале — шкаф-архив. Ящики можно выдвигать, в каждом — стеклянный куб, на котором выгравированы разные растения. Изображения созданы с помощью ИИ, также вдохновленного Голубкиной. И большая живописная работа Яна Посадского — некое попурри пейзажей разных жанров из коллекции ГТГ, смешанных в нейросети, в раме, сделанной при помощи 3D-печати. "Ян придумал несуществующего художника. Это отсылка к тому, что иногда нейросети галлюцинируют и что-то выдумывают. Этот автор как будто был современником Павла Филонова, чье произведение можно видеть на стене рядом", — рассказывает Дарья Эпин.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Работа Маши Федоровой интересна тем, что с ней можно взаимодействовать — встать рядом, положить руки на специальные поручни и смотреть в камеру. Получите комплимент от ИИ — четверостишия на экране, на создание которых нейросети вдохновили именно вы в данную секунду. При этом сама инсталляция подсвечивается двумя цветами: розовым, когда "довольна", что до нее часто дотрагиваются, синим — если "загрустила" без людей.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

Работа Маши Федоровой интересна тем, что с ней можно взаимодействовать — встать рядом, положить руки на специальные поручни и смотреть в камеру. Получите комплимент от ИИ — четверостишия на экране, на создание которых нейросети вдохновили именно вы в данную секунду. При этом сама инсталляция подсвечивается двумя цветами: розовым, когда "довольна", что до нее часто дотрагиваются, синим — если "загрустила" без людей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Александр Василенко создал скульптуру, показав красоту техногенного мира. Здесь также установлены датчики. Они улавливают работу обучающейся нейросети — и в зависимости от ее напряжения или замедления меняется звук. Получается своеобразная симфония технологий.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

Александр Василенко создал скульптуру, показав красоту техногенного мира. Здесь также установлены датчики. Они улавливают работу обучающейся нейросети — и в зависимости от ее напряжения или замедления меняется звук. Получается своеобразная симфония технологий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Работа Ники Пешехоновой — ироничная. Художница попросила нейросеть нарисовать "Фонтан" Дюшана. ИИ не знал, что это писсуар, и изобразил обычный фонтан. Ника сделала его скульптуру, с которой можно взаимодействовать с помощью интерактивной видеоинсталляции — на ней ваши движения будут повторять фантастические существа, похожие на инопланетян.

Посетитель на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

Работа Ники Пешехоновой — ироничная. Художница попросила нейросеть нарисовать "Фонтан" Дюшана. ИИ не знал, что это писсуар, и изобразил обычный фонтан. Ника сделала его скульптуру, с которой можно взаимодействовать с помощью интерактивной видеоинсталляции — на ней ваши движения будут повторять фантастические существа, похожие на инопланетян.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Незрячие люди могут ходить по выставке и слушать описания и комментарии "Алисы" ("Яндекс") об экспонатах. А также получать о них представление с помощью тактильных моделей. Экспозиция будет открыта до 25 мая. Посещение для всех бесплатное.

Посетители на выставке Человек и нейросети: кто кого создает?, которая организована Государственной Третьяковской галереей совместно с Яндексом в Москве

Незрячие люди могут ходить по выставке и слушать описания и комментарии "Алисы" ("Яндекс") об экспонатах. А также получать о них представление с помощью тактильных моделей. Экспозиция будет открыта до 25 мая. Посещение для всех бесплатное.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 10
 
КультураФотоФото - КультураНовая Третьяковская галереяВыставкиМузеикуда сходитьчто посмотретьИскусственный интеллект (ИИ)нейросетиКультура-Важное
 
 
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