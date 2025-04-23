Большой эксперимент: в Третьяковке можно бесплатно пообщаться с ИИ

В винтажном уголке выставки — произведения из собрания Третьяковской галереи. Современная художница Дарья Неретина сосканировала картины Анны Голубкиной с изображениями растений и обучила на них нейросеть. Та по ее запросам начала генерировать новые "цветы Голубкиной". "Это вопрос большой: что есть авторское право, что — оригинал, а что — копия в эпоху искусственного интеллекта. Получается, как художник учится на работах мэтров, так и ИИ перерабатывает классическое искусство во что-то новое", — поясняет куратор. В этом же зале — шкаф-архив. Ящики можно выдвигать, в каждом — стеклянный куб, на котором выгравированы разные растения. Изображения созданы с помощью ИИ, также вдохновленного Голубкиной. И большая живописная работа Яна Посадского — некое попурри пейзажей разных жанров из коллекции ГТГ, смешанных в нейросети, в раме, сделанной при помощи 3D-печати. "Ян придумал несуществующего художника. Это отсылка к тому, что иногда нейросети галлюцинируют и что-то выдумывают. Этот автор как будто был современником Павла Филонова, чье произведение можно видеть на стене рядом", — рассказывает Дарья Эпин.