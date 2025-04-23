Нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек, рассказали в АИДТ
Глава АИДТ Цицулина: нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек
Мягкие игрушки в зале театра. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Нехватка швей в России отражается на производстве мягких игрушек в стране, при этом отечественные дизайнеры способны разрабатывать новые конкурентоспособные игрушки, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"Мягкие игрушки – это в том числе и работа швей. У нас с этим проблема и в одежде, и в игрушках. Рынок мягких игрушек конкурирует с рынком одежды из-за нехватки кадров... При этом придумать интересную продукцию мы можем. В будущем технология производства будет совершенствоваться, развиваться автоматизация, и это поможет росту этих категорий. Например, в Смоленской области уже частично мягкие игрушки шьет робот", - сказала Цицулина.
Она отметила, что в Подмосковье производят известные мягкие игрушки, такие как кот "Басик" от компании Budi Basa. В конце 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказывал в интервью РИА Новости, что российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе потенциальных конкурентов Барби и Лего.
В конце ноября правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках нее предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
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