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Нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек, рассказали в АИДТ - РИА Новости, 23.04.2025
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04:36 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/igrushki-2012868778.html
Нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек, рассказали в АИДТ
Нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек, рассказали в АИДТ - РИА Новости, 23.04.2025
Нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек, рассказали в АИДТ
Нехватка швей в России отражается на производстве мягких игрушек в стране, при этом отечественные дизайнеры способны разрабатывать новые конкурентоспособные... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T04:36:00+03:00
2025-04-23T04:36:00+03:00
экономика
технологии
россия
антонина цицулина
антон алиханов
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Нехватка швей в России отражается на производстве мягких игрушек в стране, при этом отечественные дизайнеры способны разрабатывать новые конкурентоспособные игрушки, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "Мягкие игрушки – это в том числе и работа швей. У нас с этим проблема и в одежде, и в игрушках. Рынок мягких игрушек конкурирует с рынком одежды из-за нехватки кадров... При этом придумать интересную продукцию мы можем. В будущем технология производства будет совершенствоваться, развиваться автоматизация, и это поможет росту этих категорий. Например, в Смоленской области уже частично мягкие игрушки шьет робот", - сказала Цицулина. Она отметила, что в Подмосковье производят известные мягкие игрушки, такие как кот "Басик" от компании Budi Basa. В конце 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказывал в интервью РИА Новости, что российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе потенциальных конкурентов Барби и Лего. В конце ноября правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках нее предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
https://ria.ru/20250423/igrushki-2012865771.html
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экономика, технологии, россия, антонина цицулина, антон алиханов
Экономика, Технологии, Россия, Антонина Цицулина, Антон Алиханов
Нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек, рассказали в АИДТ

Глава АИДТ Цицулина: нехватка швей отражается на производстве мягких игрушек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМягкие игрушки в зале театра
Мягкие игрушки в зале театра - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мягкие игрушки в зале театра. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Нехватка швей в России отражается на производстве мягких игрушек в стране, при этом отечественные дизайнеры способны разрабатывать новые конкурентоспособные игрушки, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"Мягкие игрушки – это в том числе и работа швей. У нас с этим проблема и в одежде, и в игрушках. Рынок мягких игрушек конкурирует с рынком одежды из-за нехватки кадров... При этом придумать интересную продукцию мы можем. В будущем технология производства будет совершенствоваться, развиваться автоматизация, и это поможет росту этих категорий. Например, в Смоленской области уже частично мягкие игрушки шьет робот", - сказала Цицулина.
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Она отметила, что в Подмосковье производят известные мягкие игрушки, такие как кот "Басик" от компании Budi Basa. В конце 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказывал в интервью РИА Новости, что российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе потенциальных конкурентов Барби и Лего.
В конце ноября правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках нее предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
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