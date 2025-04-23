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В АИДТ назвали популярные в России игрушки - РИА Новости, 23.04.2025
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02:28 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/igrushki-2012865771.html
В АИДТ назвали популярные в России игрушки
В АИДТ назвали популярные в России игрушки - РИА Новости, 23.04.2025
В АИДТ назвали популярные в России игрушки
В России популярны технологические игрушки с образовательным компонентом, где ребенок может чему-то научиться, рассказала РИА Новости президент Ассоциации... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:28:00+03:00
2025-04-23T02:28:00+03:00
технологии
россия
антонина цицулина
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России популярны технологические игрушки с образовательным компонентом, где ребенок может чему-то научиться, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "У нас в России дети любят эксперименты, опыты, технологические игрушки, в которых есть образовательный компонент, чтобы чему-то научиться, удивиться, получить эмоции. В настольных играх популярны сюжеты по краеведению, истории, научные игры, в которые можно играть вместе с друзьями и попутно разбираться в таблице Менделеева – это одна из популярных игр, к которой было достаточно большое внимание", – рассказала Цицулина. Она отметила, что сегодня простые и привычные всем игрушки становятся более технологичными. Так, известный всем металлический конструктор превращается в большой робототехнический набор, из которого можно проектировать управляемые машинки, роботов или какие-то иные кинетические механизмы. Цицулина добавила, что при этом говорить о существенном росте доли российских производителей по итогам 2024 года пока не приходится. Однако появляются новые разработчики, изобретатели, небольшие компании с очень интересной продукцией. Но из-за небольших объемов существенного влияния на рынок они не оказывают.
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технологии, россия, антонина цицулина
Технологии, Россия, Антонина Цицулина
В АИДТ назвали популярные в России игрушки

Глава АИДТ Цицулина: в России популярны игрушки с образовательным компонентом

© Pixabay / Ylanite KoppensРезиновая уточка в ванной
Резиновая уточка в ванной - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Pixabay / Ylanite Koppens
Резиновая уточка в ванной. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России популярны технологические игрушки с образовательным компонентом, где ребенок может чему-то научиться, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
"У нас в России дети любят эксперименты, опыты, технологические игрушки, в которых есть образовательный компонент, чтобы чему-то научиться, удивиться, получить эмоции. В настольных играх популярны сюжеты по краеведению, истории, научные игры, в которые можно играть вместе с друзьями и попутно разбираться в таблице Менделеева – это одна из популярных игр, к которой было достаточно большое внимание", – рассказала Цицулина.
Она отметила, что сегодня простые и привычные всем игрушки становятся более технологичными. Так, известный всем металлический конструктор превращается в большой робототехнический набор, из которого можно проектировать управляемые машинки, роботов или какие-то иные кинетические механизмы.
Цицулина добавила, что при этом говорить о существенном росте доли российских производителей по итогам 2024 года пока не приходится. Однако появляются новые разработчики, изобретатели, небольшие компании с очень интересной продукцией. Но из-за небольших объемов существенного влияния на рынок они не оказывают.
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов
4 марта, 12:04
 
ТехнологииРоссияАнтонина Цицулина
 
 
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