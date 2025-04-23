https://ria.ru/20250423/igrushki-2012865771.html

В АИДТ назвали популярные в России игрушки

В АИДТ назвали популярные в России игрушки - РИА Новости, 23.04.2025

В АИДТ назвали популярные в России игрушки

В России популярны технологические игрушки с образовательным компонентом, где ребенок может чему-то научиться, рассказала РИА Новости президент Ассоциации... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:28:00+03:00

2025-04-23T02:28:00+03:00

2025-04-23T02:28:00+03:00

технологии

россия

антонина цицулина

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В России популярны технологические игрушки с образовательным компонентом, где ребенок может чему-то научиться, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. "У нас в России дети любят эксперименты, опыты, технологические игрушки, в которых есть образовательный компонент, чтобы чему-то научиться, удивиться, получить эмоции. В настольных играх популярны сюжеты по краеведению, истории, научные игры, в которые можно играть вместе с друзьями и попутно разбираться в таблице Менделеева – это одна из популярных игр, к которой было достаточно большое внимание", – рассказала Цицулина. Она отметила, что сегодня простые и привычные всем игрушки становятся более технологичными. Так, известный всем металлический конструктор превращается в большой робототехнический набор, из которого можно проектировать управляемые машинки, роботов или какие-то иные кинетические механизмы. Цицулина добавила, что при этом говорить о существенном росте доли российских производителей по итогам 2024 года пока не приходится. Однако появляются новые разработчики, изобретатели, небольшие компании с очень интересной продукцией. Но из-за небольших объемов существенного влияния на рынок они не оказывают.

https://ria.ru/20250304/perechen--2002930869.html

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технологии, россия, антонина цицулина