https://ria.ru/20250423/habarovsk-2012957646.html

В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных

В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных - РИА Новости, 23.04.2025

В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных

Полицейские Хабаровска начали проверку после распространившегося в интернете видео, где девочка-подросток издевается над животными и убивает их, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:23:00+03:00

2025-04-23T14:23:00+03:00

2025-04-23T14:23:00+03:00

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские Хабаровска начали проверку после распространившегося в интернете видео, где девочка-подросток издевается над животными и убивает их, сообщает городская полиция. В соцсетях стало распространяться видео, где девочка на камеру убивает котенка. Публикация вызвала огромный резонанс среди подписчиков. Жестокие кадры юная садистка выкладывала в своём Telegram-канале. Предполагалось, что место жительства подростка - поселок Чегдомын в Хабаровском крае. После стремительной "известности" канал был удален, к слову, существовал он примерно полгода. Пользователи высказали мнение, что аккаунт был взломан и девочка - не живодерка. Есть также предположение, что видео было снято в 2015 году. "На основании выявленной в сети интернет видеозаписи о жестоком обращении с животными со стороны неизвестного подростка инициировано проведение проверки. В настоящее время по данному факту полицейские устанавливают все обстоятельства и автора видео", - говорится в сообщении полиции. Летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 животных - птиц, кошек и собак. Фотографии с издевательствами они выкладывали в интернет. В августе 2017 года суд вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными. Две "хабаровские живодерки" были приговорены к четырем годам и трем месяцам и трем годам и десяти дням с отбыванием в колонии общего режима. Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих. Фигурантки признали свою вину и раскаялись. Суд, рассмотрев апелляционные жалобы, снизил срок заключения для Алены Савченко до четырех лет, Алине Орловой - до трех лет. Смягчение приговора стало возможным из-за того, что по некоторым эпизодам ранее совершенных преступлений истек срок давности.

https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html

https://ria.ru/20250204/prestuplenie-1997219050.html

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происшествия, хабаровск, хабаровский край