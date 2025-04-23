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В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных - РИА Новости, 23.04.2025
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14:23 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/habarovsk-2012957646.html
В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных
В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных - РИА Новости, 23.04.2025
В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных
Полицейские Хабаровска начали проверку после распространившегося в интернете видео, где девочка-подросток издевается над животными и убивает их, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:23:00+03:00
2025-04-23T14:23:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские Хабаровска начали проверку после распространившегося в интернете видео, где девочка-подросток издевается над животными и убивает их, сообщает городская полиция. В соцсетях стало распространяться видео, где девочка на камеру убивает котенка. Публикация вызвала огромный резонанс среди подписчиков. Жестокие кадры юная садистка выкладывала в своём Telegram-канале. Предполагалось, что место жительства подростка - поселок Чегдомын в Хабаровском крае. После стремительной "известности" канал был удален, к слову, существовал он примерно полгода. Пользователи высказали мнение, что аккаунт был взломан и девочка - не живодерка. Есть также предположение, что видео было снято в 2015 году. "На основании выявленной в сети интернет видеозаписи о жестоком обращении с животными со стороны неизвестного подростка инициировано проведение проверки. В настоящее время по данному факту полицейские устанавливают все обстоятельства и автора видео", - говорится в сообщении полиции. Летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 животных - птиц, кошек и собак. Фотографии с издевательствами они выкладывали в интернет. В августе 2017 года суд вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными. Две "хабаровские живодерки" были приговорены к четырем годам и трем месяцам и трем годам и десяти дням с отбыванием в колонии общего режима. Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих. Фигурантки признали свою вину и раскаялись. Суд, рассмотрев апелляционные жалобы, снизил срок заключения для Алены Савченко до четырех лет, Алине Орловой - до трех лет. Смягчение приговора стало возможным из-за того, что по некоторым эпизодам ранее совершенных преступлений истек срок давности.
https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске проверят видео, где подросток жестоко убивает животных

Полиция Хабаровска проверит видео, где девочка-подросток убивает животных

© Depositphotos.com / PhotocreoДевушка держит котёнка
Девушка держит котёнка - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Depositphotos.com / Photocreo
Девушка держит котёнка. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские Хабаровска начали проверку после распространившегося в интернете видео, где девочка-подросток издевается над животными и убивает их, сообщает городская полиция.
В соцсетях стало распространяться видео, где девочка на камеру убивает котенка. Публикация вызвала огромный резонанс среди подписчиков. Жестокие кадры юная садистка выкладывала в своём Telegram-канале. Предполагалось, что место жительства подростка - поселок Чегдомын в Хабаровском крае. После стремительной "известности" канал был удален, к слову, существовал он примерно полгода. Пользователи высказали мнение, что аккаунт был взломан и девочка - не живодерка. Есть также предположение, что видео было снято в 2015 году.
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"На основании выявленной в сети интернет видеозаписи о жестоком обращении с животными со стороны неизвестного подростка инициировано проведение проверки. В настоящее время по данному факту полицейские устанавливают все обстоятельства и автора видео", - говорится в сообщении полиции.
Летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 животных - птиц, кошек и собак. Фотографии с издевательствами они выкладывали в интернет. В августе 2017 года суд вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными. Две "хабаровские живодерки" были приговорены к четырем годам и трем месяцам и трем годам и десяти дням с отбыванием в колонии общего режима. Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих. Фигурантки признали свою вину и раскаялись. Суд, рассмотрев апелляционные жалобы, снизил срок заключения для Алены Савченко до четырех лет, Алине Орловой - до трех лет. Смягчение приговора стало возможным из-за того, что по некоторым эпизодам ранее совершенных преступлений истек срок давности.
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