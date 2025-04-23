https://ria.ru/20250423/gutsul-2013024106.html

Гуцул заявила о неравных условиях для ее защиты и стороны обвинения

Гуцул заявила о неравных условиях для ее защиты и стороны обвинения - РИА Новости, 23.04.2025

Гуцул заявила о неравных условиях для ее защиты и стороны обвинения

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам о созданных в суде Кишинева неравных условий для ее защиты и стороны обвинения. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:18:00+03:00

2025-04-23T18:18:00+03:00

2025-04-23T18:18:00+03:00

в мире

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила журналистам о созданных в суде Кишинева неравных условий для ее защиты и стороны обвинения. В среду в районном суде Кишинева должно было пройти очередное слушание по делу о финансировании партии "Шор", однако судья перенесла заседание на 30 апреля. "Судья требует, чтобы за одно заседание — всего 2 часа — были заслушаны 5-6 свидетелей с нашей стороны, в то время как осенью 2024 года свидетелей обвинения допрашивали по 2-3 часа каждого. Это создаёт неравные условия между защитой и обвинением. Спешка, с которой суд пытается вынести решение, не имеет ничего общего со справедливостью ", - заявила Гуцул журналистам на выходе из зала суда. Руководитель Гагаузии также обвинила правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность" (ПДС), спикера парламента Игоря Гросу, президента Майю Санду и премьер-министра Дорина Речана в оказании давления на судебную систему. "А мы все знаем, какое давление оказывается со стороны правящей партии, спикера парламента, Санду и премьер-министра. Мы видели письма, которые продемонстрировала госпожа Драгэлин (экс-глава Антикоррупционной прокуратуры), и она открывает нам глаза. Мы давно знали, что такие вещи существуют, но теперь она ещё раз подтверждает, что прокуратура, правоохранительные органы, СИБ и судебная система на сегодняшний день работают в интересах правящей партии", - сказала Гуцул. Он выразила уверенность, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах "жители Молдавии покажут, что эта власть не вечна". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250423/gutsul-2013022967.html

https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, майя санду, игорь гросу, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул