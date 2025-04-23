Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева
Адвокат Байрам: суд год изучает дело Гуцул, защита предоставляет доказательства
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в зале суда. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", в среду сторона защиты предоставит доказательства невиновности лидера гагаузской автономии, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
В среду продолжится судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор".
"Рассматривается дело, которое было передано в суд в 2024 году, речь идет о незаконном финансировании партии "Шор". Это дело рассматривается в суде уже больше года, сейчас дело находится на стадии рассмотрения стороны защиты, со стороной обвинения закончено. Будут рассматриваться все доказательства стороной защиты, принятые судом", - заявила Байрам.
Адвокат подчеркнула, что суд одобрил не всех свидетелей, к слушаниям допущено около 15 человек.
Она добавила, что наравне с Гуцул фигурантом дела является Светлана Попан - активистка блока "Победа", которая также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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