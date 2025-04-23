Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html
Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева
Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева - РИА Новости, 23.04.2025
Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева
Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", в среду сторона защиты... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:44:00+03:00
2025-04-23T00:44:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011860082_0:90:800:540_1920x0_80_0_0_e75f56814d30bc1dadb156d4e0b5f48f.jpg
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", в среду сторона защиты предоставит доказательства невиновности лидера гагаузской автономии, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. В среду продолжится судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". "Рассматривается дело, которое было передано в суд в 2024 году, речь идет о незаконном финансировании партии "Шор". Это дело рассматривается в суде уже больше года, сейчас дело находится на стадии рассмотрения стороны защиты, со стороной обвинения закончено. Будут рассматриваться все доказательства стороной защиты, принятые судом", - заявила Байрам. Адвокат подчеркнула, что суд одобрил не всех свидетелей, к слушаниям допущено около 15 человек. Она добавила, что наравне с Гуцул фигурантом дела является Светлана Попан - активистка блока "Победа", которая также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250422/gagauziya-2012825775.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012067791.html
кишинев
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011860082_80:0:800:540_1920x0_80_0_0_cfcf1cee786911aefea06bcc52ebe8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева

Адвокат Байрам: суд год изучает дело Гуцул, защита предоставляет доказательства

© Sputnik Молдова/TelegramГлава Гагаузии Евгения Гуцул в зале суда
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik Молдова/Telegram
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", в среду сторона защиты предоставит доказательства невиновности лидера гагаузской автономии, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
В среду продолжится судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В парламенте Гагаузии рассказали о причинах задержания Гуцул
Вчера, 19:12
"Рассматривается дело, которое было передано в суд в 2024 году, речь идет о незаконном финансировании партии "Шор". Это дело рассматривается в суде уже больше года, сейчас дело находится на стадии рассмотрения стороны защиты, со стороной обвинения закончено. Будут рассматриваться все доказательства стороной защиты, принятые судом", - заявила Байрам.
Адвокат подчеркнула, что суд одобрил не всех свидетелей, к слушаниям допущено около 15 человек.
Она добавила, что наравне с Гуцул фигурантом дела является Светлана Попан - активистка блока "Победа", которая также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавия превращается в репрессивную страну, считает эксперт
18 апреля, 14:15
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала