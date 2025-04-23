https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html

Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева

Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева - РИА Новости, 23.04.2025

Адвокат Гуцул рассказала о ходе дела против политика в суде Кишинева

Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", в среду сторона защиты... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T00:44:00+03:00

2025-04-23T00:44:00+03:00

2025-04-23T00:44:00+03:00

в мире

кишинев

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евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", в среду сторона защиты предоставит доказательства невиновности лидера гагаузской автономии, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. В среду продолжится судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". "Рассматривается дело, которое было передано в суд в 2024 году, речь идет о незаконном финансировании партии "Шор". Это дело рассматривается в суде уже больше года, сейчас дело находится на стадии рассмотрения стороны защиты, со стороной обвинения закончено. Будут рассматриваться все доказательства стороной защиты, принятые судом", - заявила Байрам. Адвокат подчеркнула, что суд одобрил не всех свидетелей, к слушаниям допущено около 15 человек. Она добавила, что наравне с Гуцул фигурантом дела является Светлана Попан - активистка блока "Победа", которая также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250422/gagauziya-2012825775.html

https://ria.ru/20250418/moldavija-2012067791.html

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