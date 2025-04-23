https://ria.ru/20250423/grushko-2012978758.html

Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025

Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени заместителя министра иностранных дел Александра Грушко,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:38:00+03:00

2025-04-23T15:38:00+03:00

2025-04-23T15:38:00+03:00

россия

александр грушко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Грушко Александра Викторовича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250423/orden-2012978049.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, александр грушко, владимир путин, политика