https://ria.ru/20250423/grushko-2012978758.html
Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 23.04.2025
Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени заместителя министра иностранных дел Александра Грушко,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:38:00+03:00
2025-04-23T15:38:00+03:00
2025-04-23T15:38:00+03:00
россия
александр грушко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Грушко Александра Викторовича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250423/orden-2012978049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр грушко, владимир путин, политика
Россия, Александр Грушко, Владимир Путин, Политика
Замглавы МИД Грушко получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил замглавы МИД Грушко орденом "За заслуги перед Отечеством"