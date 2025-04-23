https://ria.ru/20250423/grazhdanstvo-2012968633.html
Наблюдатель на выборах 2024 года из Франции получил российское гражданство
Наблюдатель на выборах 2024 года из Франции получил российское гражданство - РИА Новости, 23.04.2025
Наблюдатель на выборах 2024 года из Франции получил российское гражданство
Президент России Владимир Путин дал гражданство России экс-чиновнику из Франции Сирилу Гоше, который был наблюдателем на выборах в РФ в 2024 году,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:02:00+03:00
2025-04-23T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство России экс-чиновнику из Франции Сирилу Гоше, который был наблюдателем на выборах в РФ в 2024 году, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: 1. Гоше Сирил Гонтран, родившийся 4 мая 1978 года во Франции", - говорится в документе.
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франция, политика, россия, владимир путин
Франция, Политика, Россия, Владимир Путин
Наблюдатель на выборах 2024 года из Франции получил российское гражданство
Экс-чиновник из Франции Гоше получил российское гражданство