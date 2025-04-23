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Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет

Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет - РИА Новости, 23.04.2025

Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет

Угрозы жизни троим госпитализированным после детонации на складах в Киржачском районе Владимирской области нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:00:00+03:00

происшествия

владимирская область

киржачский район

александровский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Угрозы жизни троим госпитализированным после детонации на складах в Киржачском районе Владимирской области нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По информации главы региона, пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. "Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет. В доме культуры заработал волонтёрский штаб. Там же организован приём гуманитарной помощи", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в пунктах временного размещения находятся 495 человек: в Киржачском районе – 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек – в Александровском районе, из них 13 детей.

https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012875074.html

владимирская область

киржачский район

александровский район

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происшествия, владимирская область, киржачский район, александровский район, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области