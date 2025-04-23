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Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет - РИА Новости, 23.04.2025
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Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет
Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет - РИА Новости, 23.04.2025
Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет
Угрозы жизни троим госпитализированным после детонации на складах в Киржачском районе Владимирской области нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:00:00+03:00
2025-04-23T08:00:00+03:00
происшествия
владимирская область
киржачский район
александровский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Угрозы жизни троим госпитализированным после детонации на складах в Киржачском районе Владимирской области нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По информации главы региона, пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. "Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет. В доме культуры заработал волонтёрский штаб. Там же организован приём гуманитарной помощи", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в пунктах временного размещения находятся 495 человек: в Киржачском районе – 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек – в Александровском районе, из них 13 детей.
https://ria.ru/20250423/kirzhach-2012875074.html
владимирская область
киржачский район
александровский район
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происшествия, владимирская область, киржачский район, александровский район, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Владимирская область, Киржачский район, Александровский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
Угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет

Авдеев: угрозы жизни госпитализированным после ЧС во Владимирской области нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Угрозы жизни троим госпитализированным после детонации на складах в Киржачском районе Владимирской области нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По информации главы региона, пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков.
"Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет. В доме культуры заработал волонтёрский штаб. Там же организован приём гуманитарной помощи", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в пунктах временного размещения находятся 495 человек: в Киржачском районе – 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек – в Александровском районе, из них 13 детей.
Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается
Вчера, 07:14
 
ПроисшествияВладимирская областьКиржачский районАлександровский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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