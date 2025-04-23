В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж
В ГД внесли проект о включении времени простоя в стаж, дающее право на отпуск
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются.
"При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам - технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму", - написал он.
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12 января, 18:45