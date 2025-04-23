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В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж - РИА Новости, 23.04.2025
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09:26 23.04.2025 (обновлено: 09:27 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/gosduma-2012885530.html
В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж
В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж - РИА Новости, 23.04.2025
В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж
В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:26:00+03:00
2025-04-23T09:27:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются. "При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам - технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму", - написал он.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж

В ГД внесли проект о включении времени простоя в стаж, дающее право на отпуск

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются.
"При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам - технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму", - написал он.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"
12 января, 18:45
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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