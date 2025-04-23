https://ria.ru/20250423/gosduma-2012885530.html

В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж

В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж - РИА Новости, 23.04.2025

В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж

В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:26:00+03:00

2025-04-23T09:26:00+03:00

2025-04-23T09:27:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются. "При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам - технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму", - написал он.

https://ria.ru/20250112/proekt-1993370851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр