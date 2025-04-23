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Депутат Госдумы заявил, что Западу пришло время признать Крым - РИА Новости, 23.04.2025
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07:30 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/gosduma-2012875581.html
Депутат Госдумы заявил, что Западу пришло время признать Крым
Депутат Госдумы заявил, что Западу пришло время признать Крым - РИА Новости, 23.04.2025
Депутат Госдумы заявил, что Западу пришло время признать Крым
Западу пора признать российский статус Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:30:00+03:00
2025-04-23T07:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Западу пора признать российский статус Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "В новой американской администрации, очевидно, есть люди, в отличие от (Владимира) Зеленского, реально оценивающие положение дел и перспективы мирного урегулирования. Для Запада пришло время признать российский статус Крыма", - сказал агентству Нестеренко. По мнению депутата, под давлением США такое решение может быть принято, в том числе, и украинской стороной. "В настоящий момент сложно поверить в признание киевским режимом реалий, сложившихся на земле, но это не означает, что принятие реальности не произойдет в будущем. На протяжении долгого периода времени Зеленский продолжал отвлекать внимание своих избирателей "границами 1991 года", накачивая информационный пузырь", - отметил Нестеренко. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250423/gosduma-2012871648.html
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украина, россия, сша, владимир путин, госдума рф, оон
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
Депутат Госдумы заявил, что Западу пришло время признать Крым

Депутат Нестеренко: Западу пришло время признать российский статус Крыма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Западу пора признать российский статус Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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"В новой американской администрации, очевидно, есть люди, в отличие от (Владимира) Зеленского, реально оценивающие положение дел и перспективы мирного урегулирования. Для Запада пришло время признать российский статус Крыма", - сказал агентству Нестеренко.
По мнению депутата, под давлением США такое решение может быть принято, в том числе, и украинской стороной.
"В настоящий момент сложно поверить в признание киевским режимом реалий, сложившихся на земле, но это не означает, что принятие реальности не произойдет в будущем. На протяжении долгого периода времени Зеленский продолжал отвлекать внимание своих избирателей "границами 1991 года", накачивая информационный пузырь", - отметил Нестеренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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