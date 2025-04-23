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В Госдуме назвали заявление Каллас о Крыме "политической слепотой"
В Госдуме назвали заявление Каллас о Крыме "политической слепотой" - РИА Новости, 23.04.2025
В Госдуме назвали заявление Каллас о Крыме "политической слепотой"
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал "политической слепотой" отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:34:00+03:00
2025-04-23T05:34:00+03:00
2025-04-23T05:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал "политической слепотой" отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас признать российский статус Крыма. Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. "Россия переживет "непризнание" Крыма со стороны ЕС. И страданиям Каллас не сочувствует. ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву", - сказал Белик. По его словам, Россия не нуждается в признании своих территорий. "Если США готовы разморозить наши отношения, то все что нам нужно от западного мира мы от них получим. А ЕС и Киев могут рыдать в голос сколько захотят. Нам интереснее договориться с чабаном, а не с его баранами. Надеюсь, в Вашингтоне считают также, а значит мы найдем точки соприкосновения", - сказал Белик.
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россия, украина, севастополь, кайя каллас, дмитрий белик, госдума рф, евросоюз
Россия, Украина, Севастополь, Кайя Каллас, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме назвали заявление Каллас о Крыме "политической слепотой"
Депутат Белик: заявление Каллас о Крыме является политической слепотой