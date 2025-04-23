https://ria.ru/20250423/gosduma-2012869207.html

В ГД предложили запретить МФО направлять работодателям данные о долгах

В ГД предложили запретить МФО направлять работодателям данные о долгах - РИА Новости, 23.04.2025

В ГД предложили запретить МФО направлять работодателям данные о долгах

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T04:48:00+03:00

2025-04-23T04:48:00+03:00

2025-04-23T04:48:00+03:00

россия

сергей миронов

александр бабаков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям (МФО) направлять работодателям информацию о долгах их сотрудников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Запрет на направление исполнительных документов микрофинансовыми организациями непосредственно работодателям позволит сократить число злоупотреблений, обеспечить защиту прав работников и установить дополнительные гарантии правомерности удержаний из их доходов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, довольно часто для взыскания долга микрофинансовые организации используют крайне агрессивные методы: они давят на своих должников через работодателей, направляя им исполнительные документы о взыскании, что приводит к ухудшению положения работника в коллективе и подрыву его деловой репутации. "Мы считаем, что это недопустимо и поэтому предлагаем запретить МФО направлять исполнительные документы о взыскание долга граждан в организации, где они работают", – сообщил он. Политик отметил, что после получения такой информации у работодателя может сформироваться негативное мнение о сотруднике как о финансово ненадежном, нерационально распоряжающимся своими средствами и имеющим долговые проблемы. А в ряде случаев, по его мнению, это негативно влияет на карьерный рост и может послужить формальным основанием для отказа в повышении или ухудшения условий труда. "Работодателю совершенно не нужно знать о долговых проблемах своих сотрудников. Тем более, ситуации у всех бывают разные", - добавил лидер СРЗП. Миронов считает, что за кредитами в МФО люди идут не от хорошей жизни, а сложности с погашением долга и выплатой "баснословных ростовщических процентов" не должны приводить к проблемам на работе, и тем более, категорически недопустимо, чтобы МФО "протягивали свои щупальцы" в частную жизнь человека. Депутат Госдумы сообщил, что предлагаемое решение является временной мерой, так как в будущем депутаты думской фракции от СРЗП намерены добиться полного закрытия микрофинансовых организаций. "В цивилизованной стране выдачи кредитов под сотни процентов годовых быть не может - это нонсенс! Однако в России МФО пользуются безвыходным положением граждан и сколачивают на людской беде огромные капиталы. Этому надо положить конец и прикрыть все ростовщические лавочки", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250418/gosduma-2011954493.html

https://ria.ru/20250409/gosduma-2010142221.html

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011058335.html

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россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф