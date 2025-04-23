https://ria.ru/20250423/gosduma-2012865519.html

В ГД предупредили о звонках мошенников детям под видом сотрудников школ

В ГД предупредили о звонках мошенников детям под видом сотрудников школ - РИА Новости, 23.04.2025

В ГД предупредили о звонках мошенников детям под видом сотрудников школ

Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ, одна из реализуемых схем — звонок от "классного руководителя" или "директора школы" с... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:19:00+03:00

2025-04-23T02:19:00+03:00

2025-04-23T02:19:00+03:00

общество

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ, одна из реализуемых схем — звонок от "классного руководителя" или "директора школы" с сообщением о срочном инциденте, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ и других образовательных учреждений. Одна из реализуемых ими схем — звонок от "классного руководителя" или "директора школы" с сообщением о срочном инциденте. Мошенники могут сказать ребенку, что родители попали в больницу или в полицию, и теперь нужно срочно передать деньги "курьеру" или перевести средства на указанный счет для помощи. Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований", - сказал он РИА Новости. Немкин добавил, что также мошенники используют схему, по которой представляются сотрудниками школы и предлагают ребенку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего нужно предоставить личные данные. Под этим предлогом они могут выведать не только контактную информацию семьи, но и, например, номера банковских карт родителей, отметил он. Немкин рассказал, что полученные сведения затем используются для кражи денег или создания новых мошеннических схем. "Мошенники также могут убеждать детей, что от имени школы проводится специальная акция или сбор средств на нужды класса. Например, они могут попросить ребенка передать деньги "представителю школы", который придет к нему домой, или отправить "взнос" через перевод. Используя школьную тематику, они делают обман максимально правдоподобным, особенно если заранее узнают имя классного руководителя и другие детали", - подчеркнул парламентарий. Еще одна опасная схема, по словам депутата, — предложение "вступить в закрытый школьный чат" или скачать "важное школьное приложение". "В реальности такие ссылки могут вести на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к учетным записям ребенка, или же к вредоносным программам, способным перехватывать данные с телефона. Такие мошеннические схемы опасны тем, что дети более доверчивы и не всегда могут критически оценить ситуацию. Используя тревожные новости или псевдоавторитет школы, злоумышленники добиваются быстрого выполнения своих требований. В результате ребенок может передать мошенникам важные личные данные, доступ к аккаунтам родителей или даже деньги. Кроме того, такие схемы могут нанести психологическую травму, особенно если ребенок поверит в ложную информацию о несчастье в семье", - отметил депутат. Парламентарий объяснил, что для защиты детей важно проводить с ними регулярные беседы о безопасности. "Важно научить ребенка никогда не передавать по телефону пароли, номера карт или другие личные данные, даже если просьба звучит убедительно. Дополнительно родители могут использовать технические средства защиты", - посоветовал Немкин.

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012432607.html

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009738217.html

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общество, антон немкин (депутат), госдума рф