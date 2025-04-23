https://ria.ru/20250423/gosduma-2012864161.html

В ГД внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

В ГД внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду - РИА Новости, 23.04.2025

В ГД внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:50:00+03:00

2025-04-23T01:50:00+03:00

2025-04-23T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой собственник жилого помещения, предоставленного во владение или в пользование гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению. При этом предлагается исключить из этого правила договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 Гражданского кодекса РФ и зарегистрированные в соответствие с положениями ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", - сказано в пояснительной записке. Авторы проекта подчеркивают, что собственники жилых помещений в доме вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Однако сдача квартир в наем, в том числе посуточно, зачастую становится нарушением прав иных собственников помещений в доме на комфортные условия проживания и становится причиной возникновения риска нанесения ущерба объектам общего имущества. Законопроектом уточняется, что такое согласие оформляется собственником соседнего или примыкающего помещения в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. Кроме того, в согласии указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение. Авторы инициативы также предлагают ввести административную ответственность для собственника жилого помещения в случае, если он предоставляет помещение в аренду без заключения договора, и об ответственности собственника жилого помещения в случае предоставления такого помещения в аренду без согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений. Кроме того, законопроектом предлагается дополнить норму о праве граждан, жилищные права которых нарушены, обратиться за их защитой не только в суд, но и в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить срок пресечения действий, нарушающих права пострадавших собственников жилых помещений в многоквартирном доме (МКД), а также снизит нагрузку на судебную систему РФ. "Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Очевидно, что сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатся, в том числе и на его соседей. Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в МКД превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу "после нас хоть потоп. Мы предлагаем дополнить Жилищный кодекс, применив такую же процедуру согласования, как при перепланировке квартиры", - рассказал РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, квартира – это частная собственность, но сохранность объектов общего имущества в МКД является зоной интересов и финансовых расходов всех собственников в МКД. По мнению Кошелева, люди должны иметь правовой инструмент препятствовать "наплевательскому отношению" к правилам содержания общего имущества и тишины в ночное время одного из собственников, "квартиры в МКД не должны превращаться в гостиницы". Парламентарий добавил, что на случаи добросовестной аренды эта инициатива не распространяется, так как если договор аренды будет зарегистрирован в установленном порядке, то проходить процедуру согласования с соседями не нужно.

https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html

https://ria.ru/20250408/mironov-2009926213.html

https://ria.ru/20250313/gosduma-2004644864.html

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общество, россия, жилье, владимир кошелев, госдума рф