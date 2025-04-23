Рейтинг@Mail.ru
Более половины стран Евросоюза в 2024 году нарастили госдолг - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/gosdolg-2012870042.html
Более половины стран Евросоюза в 2024 году нарастили госдолг
Более половины стран Евросоюза в 2024 году нарастили госдолг - РИА Новости, 23.04.2025
Более половины стран Евросоюза в 2024 году нарастили госдолг
Большинство стран Евросоюза в прошлом году наращивали свои долги быстрее, чем росла их экономика, при этом у значительной части показатель достиг многолетних... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:09:00+03:00
2025-04-23T05:09:00+03:00
экономика
франция
греция
польша
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза в прошлом году наращивали свои долги быстрее, чем росла их экономика, при этом у значительной части показатель достиг многолетних максимумов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Сильнее всего государственная задолженность по отношению к ВВП в прошлом году подскочила в Польше и Румынии - сразу на 5,9 процентного пункта, составив 55,6% и 54,8% соответственно. На 4,6 процентного пункта она увеличилась в Финляндии, где теперь госдолг составляет 82,1%. Более чем на 3 процентных пункта показатель суверенной задолженность к объему экономики вырос в Словакии (59,7%), Эстонии (23,6%), Австрии (81,8%) и Франции (113,1%). Также госдолг по отношению к ВВП увеличился еще в девяти странах. Самый высокий госдолг по итогам прошлого года был по-прежнему в Греции - 153,6% от ВВП, хотя за год он и снизился на 10,3 процентного пункта. Помимо Греции и Франции, в Евросоюзе в прошлом году было еще лишь три страны, чья задолженность превышала весь объем экономики, - это Италия (135,3%), Бельгия (104,7%) и Испания (101,8%). При этом в Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг стал максимальным за десять лет как минимум. В Польше, Франции и Болгарии закредитованность правительства выросла до наибольшего значения с коронавирусного 2020 года, а в Австрии, Бельгии, Литве и Словакии - с 2021 года. При этом одиннадцать стран ЕС все же смогли снизить свою закредитованность: помимо Греции, удачнее всего справились Кипр (-8,6 процентного пункта) и Хорватия (-4,2 процентного пункта).
https://ria.ru/20250307/rozhdaemost-2003691836.html
https://ria.ru/20250303/udobreniya-2002645646.html
франция
греция
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, греция, польша, евростат, евросоюз
Экономика, Франция, Греция, Польша, Евростат, Евросоюз
Более половины стран Евросоюза в 2024 году нарастили госдолг

Большинство стран ЕС в 2024 году нарастили госдолг быстрее роста экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Большинство стран Евросоюза в прошлом году наращивали свои долги быстрее, чем росла их экономика, при этом у значительной части показатель достиг многолетних максимумов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Сильнее всего государственная задолженность по отношению к ВВП в прошлом году подскочила в Польше и Румынии - сразу на 5,9 процентного пункта, составив 55,6% и 54,8% соответственно. На 4,6 процентного пункта она увеличилась в Финляндии, где теперь госдолг составляет 82,1%.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Евросоюзе зафиксировали рекордное снижение рождаемости
7 марта, 17:20
Более чем на 3 процентных пункта показатель суверенной задолженность к объему экономики вырос в Словакии (59,7%), Эстонии (23,6%), Австрии (81,8%) и Франции (113,1%). Также госдолг по отношению к ВВП увеличился еще в девяти странах.
Самый высокий госдолг по итогам прошлого года был по-прежнему в Греции - 153,6% от ВВП, хотя за год он и снизился на 10,3 процентного пункта. Помимо Греции и Франции, в Евросоюзе в прошлом году было еще лишь три страны, чья задолженность превышала весь объем экономики, - это Италия (135,3%), Бельгия (104,7%) и Испания (101,8%).
При этом в Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг стал максимальным за десять лет как минимум. В Польше, Франции и Болгарии закредитованность правительства выросла до наибольшего значения с коронавирусного 2020 года, а в Австрии, Бельгии, Литве и Словакии - с 2021 года.
При этом одиннадцать стран ЕС все же смогли снизить свою закредитованность: помимо Греции, удачнее всего справились Кипр (-8,6 процентного пункта) и Хорватия (-4,2 процентного пункта).
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Евросоюз вновь наращивает зависимость от российских удобрений
3 марта, 03:06
 
ЭкономикаФранцияГрецияПольшаЕвростатЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала