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Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 23.04.2025 (обновлено: 15:31 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/gornal-2012972030.html
Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя
Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя - РИА Новости, 23.04.2025
Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя
Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:14:00+03:00
2025-04-23T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны."Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ. &lt;...&gt; Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта", — говорится в материале.Ведомство также опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники украинских боевиков в населенном пункте.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.
https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html
россия
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Уничтожение боевой техники ВСУ в курском приграничье
Морпехи 810-й бригады вытесняют ВСУ с ключевых позиций в районе населенного пункта Горналь в Курской области, сообщило Минобороны и показало видео
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя

Морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ. <...> Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта", — говорится в материале.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Ведомство также опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники украинских боевиков в населенном пункте.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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