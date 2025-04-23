https://ria.ru/20250423/gornal-2012972030.html

Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя

Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя - РИА Новости, 23.04.2025

Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя

Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:14:00+03:00

2025-04-23T15:14:00+03:00

2025-04-23T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны."Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ. <...> Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта", — говорится в материале.Ведомство также опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники украинских боевиков в населенном пункте.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.

https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html

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Уничтожение боевой техники ВСУ в курском приграничье Морпехи 810-й бригады вытесняют ВСУ с ключевых позиций в районе населенного пункта Горналь в Курской области, сообщило Минобороны и показало видео 2025-04-23T15:14 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, курская область