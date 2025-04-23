Российские военные вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя
Морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых позиций у Горналя
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские морские пехотинцы вытесняют подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе курского села Горналь, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области, обращая в бегство подразделения формирований ВСУ. <...> Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта", — говорится в материале.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Ведомство также опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники украинских боевиков в населенном пункте.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.
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