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Sky News: Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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10:26 23.04.2025 (обновлено: 10:37 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/glava-2012896601.html
Sky News: Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине
Sky News: Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Sky News: Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:26:00+03:00
2025-04-23T10:37:00+03:00
в мире
украина
великобритания
германия
дэвид лэмми
марко рубио
стив уиткофф
мид франции‎
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил в среду телеканал Sky News. В среду Sky News отметил, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон на фоне отмена визита Рубио и Уиткоффа. "Рубио позвонил организатору мероприятия Лэмми, чтобы сообщить ему (об отмене визита - ред.). Однако это быстро привело к тому, что Лэмми также отказался от участия", - говорится в сообщении телеканала. Таким образом, переговоры по мирному урегулированию пройдут на более низком уровне, чем предполагалось ранее, указывается в материале. Несмотря на это, глава МИД Великобритании все равно проведет переговоры со своим украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, уточнил телеканал. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012884982.html
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в мире, украина, великобритания, германия, дэвид лэмми, марко рубио, стив уиткофф, мид франции‎, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Украина, Великобритания, Германия, Дэвид Лэмми, Марко Рубио, Стив Уиткофф, МИД Франции‎, Введение Трампом пошлин на импорт
Sky News: Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине

Sky News: глава МИД Британии Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил в среду телеканал Sky News.
В среду Sky News отметил, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон на фоне отмена визита Рубио и Уиткоффа.
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"Рубио позвонил организатору мероприятия Лэмми, чтобы сообщить ему (об отмене визита - ред.). Однако это быстро привело к тому, что Лэмми также отказался от участия", - говорится в сообщении телеканала.
Таким образом, переговоры по мирному урегулированию пройдут на более низком уровне, чем предполагалось ранее, указывается в материале. Несмотря на это, глава МИД Великобритании все равно проведет переговоры со своим украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, уточнил телеканал.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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