Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах
Герой ДНР Кононов призвал молодежь помнить о локальных подвигах
Министр обороны ДНР Владимир Кононов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах.
В среду в Донецке состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества, героям и участникам СВО и памяти о подвигах предков на базе донецкой академии управления и государственной службы. Участники мероприятия подготовили доклады на разных языках международного общения: английский, испанский, немецкий и китайский.
В ходе дискуссии они вспомнили героев ополчения, которые отдали жизни за свободу Донбасса: уроженцев Донецкой области Михаила Толстых (Гиви) и Владимира Жогу, а также родившегося в Республике Коми Арсена Павлова (Моторола).
Кононов отметил, что героев очень много, и о каждом нужно помнить, независимо от того, где родился герой и насколько масштабной была его личность и поступок. Так он напомнил про одного из основателей народного ополчения ДНР Александра Немогая, советского снайпера с Кубани - казаха Филиппа Рубахо, который сражался против фашистов в составе войск Южного фронта, а также отметил подвиг 7-й танковой бригады ДНР, экипаж которой закрыл собой другой танк, сохранив жизнь сослуживцам под Никишино.
"В обязательном порядке, как в любой другой республике, где они (жители других республик – ред.) чтут своих героев, я надеюсь, почитают и наших. Точно так же мы должны почитать наших и их (героев – ред.). Вот тогда это будет правильно, это будет правильное воспитание, это будет уважение", - рассказал Кононов.
По его словам, необходимо сохранять память и уделять больше внимания локальным историям о героях, которые отдали жизнь за будущее молодого поколения, не забывая о существующих примерах героизма.
"Она (информация о локальных героях – ред.) взрастит то поколение, которое будет уважать и не забывать прошлое, и тогда мы будем двигаться вперед", — поделился собеседник агентства.
В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.