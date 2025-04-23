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Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах - РИА Новости, 23.04.2025
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18:52 23.04.2025 (обновлено: 19:04 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/geroj-2013032399.html
Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах
Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах - РИА Новости, 23.04.2025
Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах
Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах. РИА Новости, 23.04.2025
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах. В среду в Донецке состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества, героям и участникам СВО и памяти о подвигах предков на базе донецкой академии управления и государственной службы. Участники мероприятия подготовили доклады на разных языках международного общения: английский, испанский, немецкий и китайский. В ходе дискуссии они вспомнили героев ополчения, которые отдали жизни за свободу Донбасса: уроженцев Донецкой области Михаила Толстых (Гиви) и Владимира Жогу, а также родившегося в Республике Коми Арсена Павлова (Моторола). Кононов отметил, что героев очень много, и о каждом нужно помнить, независимо от того, где родился герой и насколько масштабной была его личность и поступок. Так он напомнил про одного из основателей народного ополчения ДНР Александра Немогая, советского снайпера с Кубани - казаха Филиппа Рубахо, который сражался против фашистов в составе войск Южного фронта, а также отметил подвиг 7-й танковой бригады ДНР, экипаж которой закрыл собой другой танк, сохранив жизнь сослуживцам под Никишино. "В обязательном порядке, как в любой другой республике, где они (жители других республик – ред.) чтут своих героев, я надеюсь, почитают и наших. Точно так же мы должны почитать наших и их (героев – ред.). Вот тогда это будет правильно, это будет правильное воспитание, это будет уважение", - рассказал Кононов. По его словам, необходимо сохранять память и уделять больше внимания локальным историям о героях, которые отдали жизнь за будущее молодого поколения, не забывая о существующих примерах героизма. "Она (информация о локальных героях – ред.) взрастит то поколение, которое будет уважать и не забывать прошлое, и тогда мы будем двигаться вперед", — поделился собеседник агентства. В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.
https://ria.ru/20250421/putin-2012603929.html
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донецкая народная республика, донецк, донбасс, владимир кононов, михаил толстых (гиви), владимир жога, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Владимир Кононов, Михаил Толстых (Гиви), Владимир Жога, Общество
Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах

Герой ДНР Кононов призвал молодежь помнить о локальных подвигах

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМинистр обороны ДНР Владимир Кононов
Министр обороны ДНР Владимир Кононов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Министр обороны ДНР Владимир Кононов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах.
В среду в Донецке состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества, героям и участникам СВО и памяти о подвигах предков на базе донецкой академии управления и государственной службы. Участники мероприятия подготовили доклады на разных языках международного общения: английский, испанский, немецкий и китайский.
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В ходе дискуссии они вспомнили героев ополчения, которые отдали жизни за свободу Донбасса: уроженцев Донецкой области Михаила Толстых (Гиви) и Владимира Жогу, а также родившегося в Республике Коми Арсена Павлова (Моторола).
Кононов отметил, что героев очень много, и о каждом нужно помнить, независимо от того, где родился герой и насколько масштабной была его личность и поступок. Так он напомнил про одного из основателей народного ополчения ДНР Александра Немогая, советского снайпера с Кубани - казаха Филиппа Рубахо, который сражался против фашистов в составе войск Южного фронта, а также отметил подвиг 7-й танковой бригады ДНР, экипаж которой закрыл собой другой танк, сохранив жизнь сослуживцам под Никишино.
"В обязательном порядке, как в любой другой республике, где они (жители других республик – ред.) чтут своих героев, я надеюсь, почитают и наших. Точно так же мы должны почитать наших и их (героев – ред.). Вот тогда это будет правильно, это будет правильное воспитание, это будет уважение", - рассказал Кононов.
По его словам, необходимо сохранять память и уделять больше внимания локальным историям о героях, которые отдали жизнь за будущее молодого поколения, не забывая о существующих примерах героизма.
"Она (информация о локальных героях – ред.) взрастит то поколение, которое будет уважать и не забывать прошлое, и тогда мы будем двигаться вперед", — поделился собеседник агентства.
В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкДонбассВладимир КононовМихаил Толстых (Гиви)Владимир ЖогаОбщество
 
 
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