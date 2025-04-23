https://ria.ru/20250423/geroj-2013032399.html

Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах

Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах - РИА Новости, 23.04.2025

Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах

Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:52:00+03:00

2025-04-23T18:52:00+03:00

2025-04-23T19:04:00+03:00

донецкая народная республика

донецк

донбасс

владимир кононов

михаил толстых (гиви)

владимир жога

общество

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах. В среду в Донецке состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества, героям и участникам СВО и памяти о подвигах предков на базе донецкой академии управления и государственной службы. Участники мероприятия подготовили доклады на разных языках международного общения: английский, испанский, немецкий и китайский. В ходе дискуссии они вспомнили героев ополчения, которые отдали жизни за свободу Донбасса: уроженцев Донецкой области Михаила Толстых (Гиви) и Владимира Жогу, а также родившегося в Республике Коми Арсена Павлова (Моторола). Кононов отметил, что героев очень много, и о каждом нужно помнить, независимо от того, где родился герой и насколько масштабной была его личность и поступок. Так он напомнил про одного из основателей народного ополчения ДНР Александра Немогая, советского снайпера с Кубани - казаха Филиппа Рубахо, который сражался против фашистов в составе войск Южного фронта, а также отметил подвиг 7-й танковой бригады ДНР, экипаж которой закрыл собой другой танк, сохранив жизнь сослуживцам под Никишино. "В обязательном порядке, как в любой другой республике, где они (жители других республик – ред.) чтут своих героев, я надеюсь, почитают и наших. Точно так же мы должны почитать наших и их (героев – ред.). Вот тогда это будет правильно, это будет правильное воспитание, это будет уважение", - рассказал Кононов. По его словам, необходимо сохранять память и уделять больше внимания локальным историям о героях, которые отдали жизнь за будущее молодого поколения, не забывая о существующих примерах героизма. "Она (информация о локальных героях – ред.) взрастит то поколение, которое будет уважать и не забывать прошлое, и тогда мы будем двигаться вперед", — поделился собеседник агентства. В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.

https://ria.ru/20250421/putin-2012603929.html

https://ria.ru/20250423/minfin-2012862437.html

донецкая народная республика

донецк

донбасс

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донецкая народная республика, донецк, донбасс, владимир кононов, михаил толстых (гиви), владимир жога, общество