https://ria.ru/20250423/germaniya-2013036156.html

Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit

Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit - РИА Новости, 23.04.2025

Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) официально обратилась в комитет бундестага по проверке выборов с просьбой пересчитать ее голоса... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:13:00+03:00

2025-04-23T19:13:00+03:00

2025-04-23T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) официально обратилась в комитет бундестага по проверке выборов с просьбой пересчитать ее голоса на недавних выборах, сообщила в среду газета Zeit. Ранее в пересчете голосов ССВ, которому не хватило лишь несколько тысяч бюллетеней для прохода в бундестаг, отказал конституционный суд Германии. "Союз Сары Вагенкнехт официально подал возражение против результатов федеральных выборов в комитет бундестага по проверке выборов. Сопредседатель партии Амира Мохамед Али подала соответствующие документы в последний возможный день для подачи возражений", - говорится в материале издания. В результате досрочных выборов 23 февраля выступающий за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину ССВ не смог преодолеть пятипроцентный барьер, причем для нужного результата партии не хватило лишь около 9,5 тысяч голосов. В случае, если по итогам пересчета голосов ССВ все же попадет в бундестаг, недавно согласованная правящая коалиция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) не сможет сформировать правительство без привлечения третьей силы из-за недостаточного количества мандатов.

https://ria.ru/20250417/germaniya-2011918998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, хдс/хсс