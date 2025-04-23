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Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit - РИА Новости, 23.04.2025
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19:13 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/germaniya-2013036156.html
Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit
Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit - РИА Новости, 23.04.2025
Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) официально обратилась в комитет бундестага по проверке выборов с просьбой пересчитать ее голоса... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:13:00+03:00
2025-04-23T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) официально обратилась в комитет бундестага по проверке выборов с просьбой пересчитать ее голоса на недавних выборах, сообщила в среду газета Zeit. Ранее в пересчете голосов ССВ, которому не хватило лишь несколько тысяч бюллетеней для прохода в бундестаг, отказал конституционный суд Германии. "Союз Сары Вагенкнехт официально подал возражение против результатов федеральных выборов в комитет бундестага по проверке выборов. Сопредседатель партии Амира Мохамед Али подала соответствующие документы в последний возможный день для подачи возражений", - говорится в материале издания. В результате досрочных выборов 23 февраля выступающий за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину ССВ не смог преодолеть пятипроцентный барьер, причем для нужного результата партии не хватило лишь около 9,5 тысяч голосов. В случае, если по итогам пересчета голосов ССВ все же попадет в бундестаг, недавно согласованная правящая коалиция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) не сможет сформировать правительство без привлечения третьей силы из-за недостаточного количества мандатов.
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в мире, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Германия, Россия, Украина, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Партия Вагенкнехт потребовала пересчета ее голосов на выборах, пишет Zeit

Zeit: партия ССВ обратилась в бундестаг с просьбой пересчитать голоса на выборах

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) официально обратилась в комитет бундестага по проверке выборов с просьбой пересчитать ее голоса на недавних выборах, сообщила в среду газета Zeit.
Ранее в пересчете голосов ССВ, которому не хватило лишь несколько тысяч бюллетеней для прохода в бундестаг, отказал конституционный суд Германии.
«
"Союз Сары Вагенкнехт официально подал возражение против результатов федеральных выборов в комитет бундестага по проверке выборов. Сопредседатель партии Амира Мохамед Али подала соответствующие документы в последний возможный день для подачи возражений", - говорится в материале издания.
В результате досрочных выборов 23 февраля выступающий за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину ССВ не смог преодолеть пятипроцентный барьер, причем для нужного результата партии не хватило лишь около 9,5 тысяч голосов.
В случае, если по итогам пересчета голосов ССВ все же попадет в бундестаг, недавно согласованная правящая коалиция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) не сможет сформировать правительство без привлечения третьей силы из-за недостаточного количества мандатов.
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