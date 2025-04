https://ria.ru/20250423/germaniya-2012881501.html

Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон

Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон - РИА Новости, 23.04.2025

Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон

Министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:03:00+03:00

2025-04-23T09:03:00+03:00

2025-04-23T09:48:00+03:00

в мире

германия

франция

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News."Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", — говорится в публикации.Телеканал уточняет, что в Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.Как заявил официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Газета Financial Times отмечает, что их отсутствие значительно снижает весомость встречи, которую в Европе рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине."Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", — добавила газета.Кроме того, пишет Financial Times, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров".По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники Киева надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html

https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html

германия

франция

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, франция, лондон