Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон
Sky News: главы МИД ФРГ и Франции отложили поездку в Лондон из-за решения США
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News.
"Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", — говорится в публикации.
Телеканал уточняет, что в Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.
Как заявил официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Газета Financial Times отмечает, что их отсутствие значительно снижает весомость встречи, которую в Европе рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.
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"Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", — добавила газета.
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Кроме того, пишет Financial Times, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров".
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники Киева надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
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