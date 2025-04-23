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Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон - РИА Новости, 23.04.2025
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09:03 23.04.2025 (обновлено: 09:48 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/germaniya-2012881501.html
Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон
Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон - РИА Новости, 23.04.2025
Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон
Министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:03:00+03:00
2025-04-23T09:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News."Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", — говорится в публикации.Телеканал уточняет, что в Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.Как заявил официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Газета Financial Times отмечает, что их отсутствие значительно снижает весомость встречи, которую в Европе рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.&quot;Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте&quot;, — добавила газета.Кроме того, пишет Financial Times, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров".По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники Киева надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html
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в мире, германия, франция, лондон
В мире, Германия, Франция, Лондон
Sky News: главы МИД Германии и Франции отложили поездку в Лондон

Sky News: главы МИД ФРГ и Франции отложили поездку в Лондон из-за решения США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии, судя по всему, отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News.
"Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Телеканал уточняет, что в Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.
Как заявил официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Рубио и Уиткофф участия в переговорах не примут. Газета Financial Times отмечает, что их отсутствие значительно снижает весомость встречи, которую в Европе рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.
«

"Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", — добавила газета.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Кроме того, пишет Financial Times, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где и находится "настоящий стол переговоров".
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники Киева надеются в обмен получить гарантии безопасности для постсоветской республики. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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