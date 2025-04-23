https://ria.ru/20250423/general-2012906428.html

Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку

Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку - РИА Новости, 23.04.2025

Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку

Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор запаса Денис Путилов предстанет перед судом по делу о взятке, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:12:00+03:00

2025-04-23T11:12:00+03:00

2025-04-23T11:12:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор запаса Денис Путилов предстанет перед судом по делу о взятке, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023-2024 годах при выполнении гособоронзаказа предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техобслуживанию техники. Контролировал их исполнение Путилов, и он получил от представителя бизнесмена взятку на 10 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа. Путилов находится под стражей, арестовано его имущество на 12 миллионов рублей..

https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html

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происшествия, россия, центральный военный округ, следственный комитет россии (ск рф)