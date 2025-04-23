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Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку - РИА Новости, 23.04.2025
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11:12 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/general-2012906428.html
Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку
Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку - РИА Новости, 23.04.2025
Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку
Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор запаса Денис Путилов предстанет перед судом по делу о взятке, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:12:00+03:00
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происшествия
россия
центральный военный округ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор запаса Денис Путилов предстанет перед судом по делу о взятке, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023-2024 годах при выполнении гособоронзаказа предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техобслуживанию техники. Контролировал их исполнение Путилов, и он получил от представителя бизнесмена взятку на 10 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа. Путилов находится под стражей, арестовано его имущество на 12 миллионов рублей..
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происшествия, россия, центральный военный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Центральный военный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальник автобронетанковой службы ЦВО предстанет перед судом за взятку

Начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов предстанет перед судом за взятку

© Фото : соцсетиДенис Путилов
Денис Путилов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : соцсети
Денис Путилов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор запаса Денис Путилов предстанет перед судом по делу о взятке, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023-2024 годах при выполнении гособоронзаказа предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техобслуживанию техники. Контролировал их исполнение Путилов, и он получил от представителя бизнесмена взятку на 10 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.
Путилов находится под стражей, арестовано его имущество на 12 миллионов рублей..
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