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В девяти населенных пунктах Владимирской области восстановили подачу газа
В девяти населенных пунктах Владимирской области восстановили подачу газа - РИА Новости, 23.04.2025
В девяти населенных пунктах Владимирской области восстановили подачу газа
Из 42 населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где вчера вечером был отключен газ из-за ЧС, в девяти уже восстановлена подача, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:19:00+03:00
2025-04-23T22:19:00+03:00
2025-04-23T22:22:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
газпром
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Из 42 населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где вчера вечером был отключен газ из-за ЧС, в девяти уже восстановлена подача, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале."Из 42 населенных пунктов и СНТ, где вчера вечером был отключен газ, в 9 уже восстановлена подача голубого топлива… Пущено 659 абонентов, без газа остаются 3411. Бригады "Газпрома" продолжают работу", - написал губернатор.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов. Трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР находятся 495 человек.
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происшествия, киржачский район, владимирская область, газпром, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Газпром, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
В девяти населенных пунктах Владимирской области восстановили подачу газа
Авдеев: в девяти населенных пунктах Киржачского района восстановили подачу газа