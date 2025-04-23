Словакия не будет отказываться от российского газа, считает эксперт
Аналитик Кауфман: Словакия покупала российский газ через Венгрию, а не у РФ
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский газ продолжает идти в Словакию, а февральская статистика резкого снижения его закупок может объясняться какой-то "технической" причиной – скорее либо платежи были осуществлены в другое время, либо Словакия покупала российский газ в Венгрии, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
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"Сейчас российский газ поступает в Словакию через Венгрию. По данным ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем – ред.), поставки газа из Венгрии в Словакию не останавливались. Учитывая, что Венгрия сама импортирует газ преимущественно из России, вероятно, что газ, идущий далее в Словакию, также был российского происхождения. Иначе говоря, либо платежи технически были осуществлены в другое время, либо технически Словакия покупала газ у Венгрии, хотя фактически он и был российским", – рассуждает Кауфман.
При этом он уточнил, что процентов на 90% есть уверенность, что это российский газ, но точных подтверждений нет. "Во-первых, был ряд сообщений от представителей Словакии, что страна продолжает импорт российского газа и планирует увеличить его с апреля. Во-вторых, поставки российского газа через ведущую в Европу ветку "Турецкого потока" в феврале находились на локальных максимумах. Если бы Словакия приостановила покупки российского газа, мы бы это заметили", – аргументирует он.
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