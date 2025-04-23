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Словакия не будет отказываться от российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 23.04.2025
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15:48 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/gaz-2012982347.html
Словакия не будет отказываться от российского газа, считает эксперт
Словакия не будет отказываться от российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 23.04.2025
Словакия не будет отказываться от российского газа, считает эксперт
Российский газ продолжает идти в Словакию, а февральская статистика резкого снижения его закупок может объясняться какой-то "технической" причиной – скорее либо РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:48:00+03:00
2025-04-23T15:48:00+03:00
словакия
венгрия
россия
евростат
вооруженные силы украины
турецкий поток
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский газ продолжает идти в Словакию, а февральская статистика резкого снижения его закупок может объясняться какой-то "технической" причиной – скорее либо платежи были осуществлены в другое время, либо Словакия покупала российский газ в Венгрии, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. "Сейчас российский газ поступает в Словакию через Венгрию. По данным ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем – ред.), поставки газа из Венгрии в Словакию не останавливались. Учитывая, что Венгрия сама импортирует газ преимущественно из России, вероятно, что газ, идущий далее в Словакию, также был российского происхождения. Иначе говоря, либо платежи технически были осуществлены в другое время, либо технически Словакия покупала газ у Венгрии, хотя фактически он и был российским", – рассуждает Кауфман. При этом он уточнил, что процентов на 90% есть уверенность, что это российский газ, но точных подтверждений нет. "Во-первых, был ряд сообщений от представителей Словакии, что страна продолжает импорт российского газа и планирует увеличить его с апреля. Во-вторых, поставки российского газа через ведущую в Европу ветку "Турецкого потока" в феврале находились на локальных максимумах. Если бы Словакия приостановила покупки российского газа, мы бы это заметили", – аргументирует он. Наконец, в-третьих, Венгрия порядка 80% газа импортирует из России. Есть небольшая вероятность, что физически в Словакию поставлялся газ либо добывающийся в Венгрии, либо импортирующийся из других источников, но вероятность этого довольно мала, заключил Кауфман. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию.
https://ria.ru/20250117/gaz-1994120499.html
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012674077.html
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словакия, венгрия, россия, евростат, вооруженные силы украины, турецкий поток, в мире
Словакия, Венгрия, Россия, Евростат, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, В мире
Словакия не будет отказываться от российского газа, считает эксперт

Аналитик Кауфман: Словакия покупала российский газ через Венгрию, а не у РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский газ продолжает идти в Словакию, а февральская статистика резкого снижения его закупок может объясняться какой-то "технической" причиной – скорее либо платежи были осуществлены в другое время, либо Словакия покупала российский газ в Венгрии, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
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"Сейчас российский газ поступает в Словакию через Венгрию. По данным ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем – ред.), поставки газа из Венгрии в Словакию не останавливались. Учитывая, что Венгрия сама импортирует газ преимущественно из России, вероятно, что газ, идущий далее в Словакию, также был российского происхождения. Иначе говоря, либо платежи технически были осуществлены в другое время, либо технически Словакия покупала газ у Венгрии, хотя фактически он и был российским", – рассуждает Кауфман.
При этом он уточнил, что процентов на 90% есть уверенность, что это российский газ, но точных подтверждений нет. "Во-первых, был ряд сообщений от представителей Словакии, что страна продолжает импорт российского газа и планирует увеличить его с апреля. Во-вторых, поставки российского газа через ведущую в Европу ветку "Турецкого потока" в феврале находились на локальных максимумах. Если бы Словакия приостановила покупки российского газа, мы бы это заметили", – аргументирует он.
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Наконец, в-третьих, Венгрия порядка 80% газа импортирует из России. Есть небольшая вероятность, что физически в Словакию поставлялся газ либо добывающийся в Венгрии, либо импортирующийся из других источников, но вероятность этого довольно мала, заключил Кауфман.
Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, после этого единственным маршрутом для поставок трубопроводного газа из России в Европу стал "Турецкий поток". При этом ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию.
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