В Киржачском районе частично прекратили подачу газа
В Киржачском районе частично прекратили подачу газа после взрывов
Включенная газовая конфорка.. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Подача газа в Киржачском районе Владимирской области, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации снарядов, прекращена на территории ряда населенных пунктов и садовых товариществ в целях обеспечения безопасности, сообщила компания "Газпром газораспределение Владимир" на странице "ВКонтакте".
"В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в Киржачском районе в целях обеспечения безопасности населения прекращена подача природного газа на территории следующих населенных пунктов и садовых товариществ", - говорится в сообщении.
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Газ отключен примерно в сорока населенных пунктах и СНТ.
"Газоснабжение будет возобновлено после прекращения режима ЧС и проверки состояния внутридомовых сетей и газовых приборов специалистами АО "Газпром газораспределение Владимир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время восстановительных работ собственникам газифицированных помещений необходимо перекрыть краны на вводе, краны на газовых приборах и не открывать их до указаний аварийных бригад, возобновляющих подачу газа.
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