https://ria.ru/20250423/gaz-2012906080.html

В Киржачском районе частично прекратили подачу газа

В Киржачском районе частично прекратили подачу газа - РИА Новости, 23.04.2025

В Киржачском районе частично прекратили подачу газа

Подача газа в Киржачском районе Владимирской области, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации снарядов, прекращена на территории ряда населенных... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:07:00+03:00

2025-04-23T11:07:00+03:00

2025-04-23T11:16:00+03:00

киржачский район

газпром

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Подача газа в Киржачском районе Владимирской области, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации снарядов, прекращена на территории ряда населенных пунктов и садовых товариществ в целях обеспечения безопасности, сообщила компания "Газпром газораспределение Владимир" на странице "ВКонтакте"."В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в Киржачском районе в целях обеспечения безопасности населения прекращена подача природного газа на территории следующих населенных пунктов и садовых товариществ", - говорится в сообщении.Газ отключен примерно в сорока населенных пунктах и СНТ."Газоснабжение будет возобновлено после прекращения режима ЧС и проверки состояния внутридомовых сетей и газовых приборов специалистами АО "Газпром газораспределение Владимир", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время восстановительных работ собственникам газифицированных помещений необходимо перекрыть краны на вводе, краны на газовых приборах и не открывать их до указаний аварийных бригад, возобновляющих подачу газа.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012630189.html

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киржачский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киржачский район, газпром, происшествия