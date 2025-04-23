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В Киржачском районе частично прекратили подачу газа - РИА Новости, 23.04.2025
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11:07 23.04.2025 (обновлено: 11:16 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/gaz-2012906080.html
В Киржачском районе частично прекратили подачу газа
В Киржачском районе частично прекратили подачу газа - РИА Новости, 23.04.2025
В Киржачском районе частично прекратили подачу газа
Подача газа в Киржачском районе Владимирской области, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации снарядов, прекращена на территории ряда населенных... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:07:00+03:00
2025-04-23T11:16:00+03:00
киржачский район
газпром
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Подача газа в Киржачском районе Владимирской области, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации снарядов, прекращена на территории ряда населенных пунктов и садовых товариществ в целях обеспечения безопасности, сообщила компания "Газпром газораспределение Владимир" на странице "ВКонтакте"."В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в Киржачском районе в целях обеспечения безопасности населения прекращена подача природного газа на территории следующих населенных пунктов и садовых товариществ", - говорится в сообщении.Газ отключен примерно в сорока населенных пунктах и СНТ."Газоснабжение будет возобновлено после прекращения режима ЧС и проверки состояния внутридомовых сетей и газовых приборов специалистами АО "Газпром газораспределение Владимир", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время восстановительных работ собственникам газифицированных помещений необходимо перекрыть краны на вводе, краны на газовых приборах и не открывать их до указаний аварийных бригад, возобновляющих подачу газа.
https://ria.ru/20250422/vzryv-2012630189.html
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киржачский район, газпром, происшествия
Киржачский район, Газпром, Происшествия
В Киржачском районе частично прекратили подачу газа

В Киржачском районе частично прекратили подачу газа после взрывов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка.
Включенная газовая конфорка. - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка.. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Подача газа в Киржачском районе Владимирской области, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации снарядов, прекращена на территории ряда населенных пунктов и садовых товариществ в целях обеспечения безопасности, сообщила компания "Газпром газораспределение Владимир" на странице "ВКонтакте".
"В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в Киржачском районе в целях обеспечения безопасности населения прекращена подача природного газа на территории следующих населенных пунктов и садовых товариществ", - говорится в сообщении.
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Газ отключен примерно в сорока населенных пунктах и СНТ.
"Газоснабжение будет возобновлено после прекращения режима ЧС и проверки состояния внутридомовых сетей и газовых приборов специалистами АО "Газпром газораспределение Владимир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время восстановительных работ собственникам газифицированных помещений необходимо перекрыть краны на вводе, краны на газовых приборах и не открывать их до указаний аварийных бригад, возобновляющих подачу газа.
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Киржачский районГазпромПроисшествия
 
 
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