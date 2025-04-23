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Оператор "Фукусимы-1" закончил вторую операцию по извлечению топлива - РИА Новости, 23.04.2025
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06:32 23.04.2025 (обновлено: 06:37 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/fukusima-2012873719.html
Оператор "Фукусимы-1" закончил вторую операцию по извлечению топлива
Оператор "Фукусимы-1" закончил вторую операцию по извлечению топлива - РИА Новости, 23.04.2025
Оператор "Фукусимы-1" закончил вторую операцию по извлечению топлива
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО завершила вторую операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора станции, сообщил РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T06:32:00+03:00
2025-04-23T06:37:00+03:00
в мире
япония
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терсо
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО завершила вторую операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора станции, сообщил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Компания ТЕРСО 15 апреля начала вторую после ноября прошлого года операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора, 17 апреля им удалось захватить его фрагмент, 22 апреля этот фрагмент был заключен в бокс для извлечения наружу. Сегодня в 10.15 (4.15 мск) этот бокс был перемещен в емкость в здании энергоблока. Операция по извлечению топлива завершена", - сказал Хаяси. Он выразил надежду, что обе операции и исследование фрагментов будут способствовать процессу извлечения топлива. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек реакторов, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет. Из-за высокой радиации и ошибок в проведении операции компании долгое время не удавалось извлечь даже незначительное количество топлива. Несмотря на то, что со времени аварии прошло уже 14 лет, до сих пор представления о количестве, форме и состоянии топлива носят в основном гипотетический характер. Специалисты считают, что именно проблема извлечения расплавленного топлива является наиболее сложной для решения задачи по полному демонтажу реакторов. В ноябре прошлого года впервые удалось извлечь 0,7 грамма расплавленного топлива со второго реактора. Вторая операция также производилась на втором реакторе. Так же, как и в первый раз, на дно защитной оболочки было внедрено устройство в виде тонкой трубки, которое должно было захватить несколько граммов топлива. Так как скопление топлива на дне носит неоднородный характер, сейчас устройство захватило топливо с другого участка.
https://ria.ru/20250210/rospotrebnadzor-1998328019.html
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в мире, япония, чернобыль, есимаса хаяси, фукусима-1, терсо
В мире, Япония, Чернобыль, Есимаса Хаяси, Фукусима-1, ТЕРСО
Оператор "Фукусимы-1" закончил вторую операцию по извлечению топлива

ТЕРСО закончила операцию по извлечению ядерного топлива из реактора "Фукусимы-1"

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО завершила вторую операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора станции, сообщил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Компания ТЕРСО 15 апреля начала вторую после ноября прошлого года операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора, 17 апреля им удалось захватить его фрагмент, 22 апреля этот фрагмент был заключен в бокс для извлечения наружу. Сегодня в 10.15 (4.15 мск) этот бокс был перемещен в емкость в здании энергоблока. Операция по извлечению топлива завершена", - сказал Хаяси.
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Он выразил надежду, что обе операции и исследование фрагментов будут способствовать процессу извлечения топлива.
В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек реакторов, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
Из-за высокой радиации и ошибок в проведении операции компании долгое время не удавалось извлечь даже незначительное количество топлива. Несмотря на то, что со времени аварии прошло уже 14 лет, до сих пор представления о количестве, форме и состоянии топлива носят в основном гипотетический характер. Специалисты считают, что именно проблема извлечения расплавленного топлива является наиболее сложной для решения задачи по полному демонтажу реакторов. В ноябре прошлого года впервые удалось извлечь 0,7 грамма расплавленного топлива со второго реактора. Вторая операция также производилась на втором реакторе. Так же, как и в первый раз, на дно защитной оболочки было внедрено устройство в виде тонкой трубки, которое должно было захватить несколько граммов топлива. Так как скопление топлива на дне носит неоднородный характер, сейчас устройство захватило топливо с другого участка.
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