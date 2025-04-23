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Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны - РИА Новости, 23.04.2025
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10:55 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/fssp-2012904209.html
Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны
Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны - РИА Новости, 23.04.2025
Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны
Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:55:00+03:00
2025-04-23T10:55:00+03:00
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику. "Снятие ограничения права на выезд из Российской Федерации по исполнительным производствам после уплаты задолженности в полном размере занимает не более одного рабочего дня", - сказали в ФССП.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны

ФССП: снятие ограничения на выезд из России займет не более одного рабочего дня

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику.
"Снятие ограничения права на выезд из Российской Федерации по исполнительным производствам после уплаты задолженности в полном размере занимает не более одного рабочего дня", - сказали в ФССП.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России
21 апреля, 04:06
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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