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Путин заявил о нехватке FPV-дронов - РИА Новости, 23.04.2025
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12:58 23.04.2025 (обновлено: 15:03 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/fpv-drony-2012935713.html
Путин заявил о нехватке FPV-дронов
Путин заявил о нехватке FPV-дронов - РИА Новости, 23.04.2025
Путин заявил о нехватке FPV-дронов
FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:58:00+03:00
2025-04-23T15:03:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин."Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности. Я знаю прекрасно и здесь многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор", - отметил он на заседании ВПК.Глава государства подчеркнул, что Минобороны ведет работу по этому вопросу. Эти разработки очень ждут в зоне СВО, добавил он.Он отметил, что знает про усилия, которые предпринимаются министерством обороны. Работа по этому вопросу ведется ежедневно.Президент назвал такой тип дроном важным фактором успеха армии.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
https://ria.ru/20250423/putin-2012934667.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о нехватке FPV-дронов

Путин заявил о нехватке средств поражения в зоне спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин.
"Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности. Я знаю прекрасно и здесь многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор", - отметил он на заседании ВПК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин назвал возможности военного применения ИИ колоссальными
Вчера, 13:08
Глава государства подчеркнул, что Минобороны ведет работу по этому вопросу. Эти разработки очень ждут в зоне СВО, добавил он.
Он отметил, что знает про усилия, которые предпринимаются министерством обороны. Работа по этому вопросу ведется ежедневно.
Президент назвал такой тип дроном важным фактором успеха армии.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 12:54
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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