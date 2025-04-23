https://ria.ru/20250423/fpv-drony-2012935713.html

Путин заявил о нехватке FPV-дронов

Путин заявил о нехватке FPV-дронов - РИА Новости, 23.04.2025

Путин заявил о нехватке FPV-дронов

FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:58:00+03:00

2025-04-23T12:58:00+03:00

2025-04-23T15:03:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин."Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности. Я знаю прекрасно и здесь многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор", - отметил он на заседании ВПК.Глава государства подчеркнул, что Минобороны ведет работу по этому вопросу. Эти разработки очень ждут в зоне СВО, добавил он.Он отметил, что знает про усилия, которые предпринимаются министерством обороны. Работа по этому вопросу ведется ежедневно.Президент назвал такой тип дроном важным фактором успеха армии.

https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html

https://ria.ru/20250423/putin-2012934667.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин