https://ria.ru/20250423/fpv-drony-2012935713.html
Путин заявил о нехватке FPV-дронов
Путин заявил о нехватке FPV-дронов - РИА Новости, 23.04.2025
Путин заявил о нехватке FPV-дронов
FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:58:00+03:00
2025-04-23T12:58:00+03:00
2025-04-23T15:03:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин."Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности. Я знаю прекрасно и здесь многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор", - отметил он на заседании ВПК.Глава государства подчеркнул, что Минобороны ведет работу по этому вопросу. Эти разработки очень ждут в зоне СВО, добавил он.Он отметил, что знает про усилия, которые предпринимаются министерством обороны. Работа по этому вопросу ведется ежедневно.Президент назвал такой тип дроном важным фактором успеха армии.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
https://ria.ru/20250423/putin-2012934667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о нехватке FPV-дронов
Путин заявил о нехватке средств поражения в зоне спецоперации
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. FPV-дронов в войсках на данный момент пока недостаточно, но работа по этой вопросу идет, заявил президент Владимир Путин.
"Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности. Я знаю прекрасно и здесь многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор", - отметил он на заседании ВПК.
Глава государства подчеркнул, что Минобороны ведет работу по этому вопросу. Эти разработки очень ждут в зоне СВО, добавил он.
Он отметил, что знает про усилия, которые предпринимаются министерством обороны. Работа по этому вопросу ведется ежедневно.
Президент назвал такой тип дроном важным фактором успеха армии.