https://ria.ru/20250423/forum-2012914358.html

Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025

Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 23.04.2025

Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025

Свыше 92 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свыше 92 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщает фонд "Росконгресс"."За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свое участие подтвердили представители более 92 стран и территорий – это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в релизе.Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводятся в релизе, это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира."Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет. В этом году, как никогда ранее, мы видим интерес к повестке форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке. Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении", - рассказал Кобяков.

https://ria.ru/20250422/ploschadka-2012738025.html

https://ria.ru/20250422/forum-2012745431.html

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пмэф — 2025, экономика, россия, африка, азия, антон кобяков