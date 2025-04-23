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Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 23.04.2025
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11:44 23.04.2025 (обновлено: 11:50 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/forum-2012914358.html
Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025
Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 23.04.2025
Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025
Свыше 92 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 23.04.2025
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свыше 92 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщает фонд "Росконгресс"."За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свое участие подтвердили представители более 92 стран и территорий – это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в релизе.Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводятся в релизе, это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира."Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет. В этом году, как никогда ранее, мы видим интерес к повестке форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке. Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении", - рассказал Кобяков.
https://ria.ru/20250422/ploschadka-2012738025.html
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пмэф — 2025, экономика, россия, африка, азия, антон кобяков
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Африка, Азия, Антон Кобяков
Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025

Росконгресс: более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свыше 92 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщает фонд "Росконгресс".
"За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свое участие подтвердили представители более 92 стран и территорий – это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в релизе.
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Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводятся в релизе, это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира.
"Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет. В этом году, как никогда ранее, мы видим интерес к повестке форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке. Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении", - рассказал Кобяков.
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