Росконгресс рассказал о странах-участниках ПМЭФ-2025
Росконгресс: более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
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Флаги-баннеры ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свыше 92 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщает фонд "Росконгресс".
"За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свое участие подтвердили представители более 92 стран и территорий – это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в релизе.
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Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводятся в релизе, это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира.
"Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет. В этом году, как никогда ранее, мы видим интерес к повестке форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке. Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении", - рассказал Кобяков.
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