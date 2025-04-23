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Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы

Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 28.04.2025

Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы

Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-23T17:02:00+03:00

2025-04-23T17:02:00+03:00

2025-04-28T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы. "Золотой Колос" – один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту. Что сделаем: альпинисты промоют верхушку фонтана, очистим нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, натрем смальту спецраствором с помощью мягких щеточек и тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском", - говорится в сообщении. Отмечается, что на работы потребуется до четырех дней.

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