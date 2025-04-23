Рейтинг@Mail.ru
Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:02 23.04.2025 (обновлено: 15:02 28.04.2025)
https://ria.ru/20250423/fontan-2013845734.html
Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы
Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 28.04.2025
Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы
Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-23T17:02:00+03:00
2025-04-28T15:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927137339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c417a5a2998a27f21eff25fedd1b1db.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы. "Золотой Колос" – один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту. Что сделаем: альпинисты промоют верхушку фонтана, очистим нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, натрем смальту спецраствором с помощью мягких щеточек и тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском", - говорится в сообщении. Отмечается, что на работы потребуется до четырех дней.
https://ria.ru/20250423/moskva-2012971566.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927137339_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb7841344f57ecb64a217fd569333863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ
Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы

Горхозяйство Москвы: фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФонтан "Золотой колос" на территории парка ВДНХ в Москве
Фонтан Золотой колос на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Фонтан "Золотой колос" на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промываем фонтан "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы. "Золотой Колос" – один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту. Что сделаем: альпинисты промоют верхушку фонтана, очистим нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, натрем смальту спецраствором с помощью мягких щеточек и тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на работы потребуется до четырех дней.
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
23 апреля, 15:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала