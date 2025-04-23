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Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков
Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков
Европа до сих пор не поняла суть киевского режима и закрывает глаза на тот факт, что пронацистские элементы оказывают там влияние на власть, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:58:00+03:00
2025-04-23T20:58:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Европа до сих пор не поняла суть киевского режима и закрывает глаза на тот факт, что пронацистские элементы оказывают там влияние на власть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас нет доверия к киевскому режиму... В Европе вы до сих пор не поняли, кто эти люди. Вы поймете это так или иначе, по той огромной боли, которую они причинят вам. Европа, включая Германию, закрывает глаза на существование в ее сердце режима, в котором пронацистские элементы оказывают влияние на нынешние власти", - сказал Песков в интервью изданию Point.
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в мире, европа, россия, германия, дмитрий песков, киев, украина
В мире, Европа, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Киев, Украина
Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков
Песков: Европа закрывает глаза на влияние пронацистов на власть в Киеве