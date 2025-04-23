https://ria.ru/20250423/evropa-2013051524.html

Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков

Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, заявил Песков

Европа до сих пор не поняла суть киевского режима и закрывает глаза на тот факт, что пронацистские элементы оказывают там влияние на власть, заявил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:58:00+03:00

2025-04-23T20:58:00+03:00

2025-04-23T20:58:00+03:00

в мире

европа

россия

германия

дмитрий песков

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96115/95/961159579_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_4ac1a044f6bde89caf305846e9358267.jpg

ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Европа до сих пор не поняла суть киевского режима и закрывает глаза на тот факт, что пронацистские элементы оказывают там влияние на власть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас нет доверия к киевскому режиму... В Европе вы до сих пор не поняли, кто эти люди. Вы поймете это так или иначе, по той огромной боли, которую они причинят вам. Европа, включая Германию, закрывает глаза на существование в ее сердце режима, в котором пронацистские элементы оказывают влияние на нынешние власти", - сказал Песков в интервью изданию Point.

https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html

европа

россия

германия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, россия, германия, дмитрий песков, киев, украина