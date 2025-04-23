https://ria.ru/20250423/evropa-2013022790.html
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет - РИА Новости, 24.04.2025
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет
США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-23T18:10:00+03:00
2025-04-23T18:10:00+03:00
2025-04-24T02:19:00+03:00
в мире
сша
европа
пенсильвания
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже Сухопутных войск в Пенсильвании."То время, когда США… были единственным гарантом европейской безопасности, прошло", — сказал он. Хегсетт призвал Европу начать больше тратить на оборону и взять на себя эту роль. При этом он отметил, что по мере того, как европейцы начнут больше заботиться о собственной безопасности, у США появится больше возможности, чтобы сконцентрироваться на противодействии влиянию Китая в Азии.
https://ria.ru/20250409/pentagon-2010356024.html
сша
европа
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e8e41bddfe6f3706b96e81218e2bd8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, пенсильвания, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Пенсильвания, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет
Хегсет: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы