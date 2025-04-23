https://ria.ru/20250423/evropa-2013022790.html

США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет

США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет - РИА Новости, 24.04.2025

США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет

США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-23T18:10:00+03:00

2025-04-23T18:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже Сухопутных войск в Пенсильвании."То время, когда США… были единственным гарантом европейской безопасности, прошло", — сказал он. Хегсетт призвал Европу начать больше тратить на оборону и взять на себя эту роль. При этом он отметил, что по мере того, как европейцы начнут больше заботиться о собственной безопасности, у США появится больше возможности, чтобы сконцентрироваться на противодействии влиянию Китая в Азии.

https://ria.ru/20250409/pentagon-2010356024.html

сша

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в мире, сша, европа, пенсильвания, пит хегсет, министерство обороны сша