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США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет - РИА Новости, 24.04.2025
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18:10 23.04.2025 (обновлено: 02:19 24.04.2025)
https://ria.ru/20250423/evropa-2013022790.html
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет - РИА Новости, 24.04.2025
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет
США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-23T18:10:00+03:00
2025-04-24T02:19:00+03:00
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пенсильвания
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже Сухопутных войск в Пенсильвании.&quot;То время, когда США… были единственным гарантом европейской безопасности, прошло&quot;, — сказал он. Хегсетт призвал Европу начать больше тратить на оборону и взять на себя эту роль. При этом он отметил, что по мере того, как европейцы начнут больше заботиться о собственной безопасности, у США появится больше возможности, чтобы сконцентрироваться на противодействии влиянию Китая в Азии.
https://ria.ru/20250409/pentagon-2010356024.html
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в мире, сша, европа, пенсильвания, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Пенсильвания, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США не могут быть единственным гарантом безопасности Европы, заявил Хегсет

Хегсет: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США больше не могут выступать как единственный гарант безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления в Колледже Сухопутных войск в Пенсильвании.
«

"То время, когда США… были единственным гарантом европейской безопасности, прошло", — сказал он.

Хегсетт призвал Европу начать больше тратить на оборону и взять на себя эту роль. При этом он отметил, что по мере того, как европейцы начнут больше заботиться о собственной безопасности, у США появится больше возможности, чтобы сконцентрироваться на противодействии влиянию Китая в Азии.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Пентагон назвал условия для военного присутствия США в Европе
9 апреля, 23:29
 
В миреСШАЕвропаПенсильванияПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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